Kérés nélkül viszik házhoz ezt az eszközt az időseknek, ráadásul teljesen ingyen

Debrecenben tartott sajtótájékoztatót többek között a Gondosóra program vezetője, Dr. Juhász Roland államtitkár és Széles Diána alpolgármester. A bejelentés szerint április 1-től minden 80 év feletti magyar állampolgár automatikusan megkapja a gondosórát, amelynek használata továbbra is ingyenes marad.

A gondosóra program újabb fázisában minden 80 év feletti magyar állampolgár igénylés szükséglete nélkül megkapja a gondosórát

Forrás: Kiss Annamarie

Már 39 ezer hajdú-bihari használja gondosóra szolgáltatását

Eddig is kiemelkedő sikereket ért el a program: Hajdú-Bihar vármegyében közel 39 ezren, országosan pedig már 750 ezernél is többen rendelkeznek a készülékkel. Dr. Árokné Dr. Toma Krisztina, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója ismertette, hogy a kormányablakoknál továbbra is lehet regisztrálni a 65 év felettieknek.

A gondosóra egy nagyon könnyen használható jelzőkészülékes szolgáltatás, gyakorlatilag egy gomb megnyomásával 24 órán keresztül azonnali segítséget nyújt. És nem csak életveszély vagy balesetveszély esetében, hanem hétköznapi problémák megoldásánál is

– magyarázta a főigazgató.

Saját családi tapasztalatait is megosztotta a résztvevőkkel, hangsúlyozva, hogy a készülék kezelése egyszerűbb, mint a televízió távirányítójáé. Beszédében a regisztrációs lehetőségeket is részletezte: a weblapon, ingyenes zöld számon és kormányablakokban egyaránt elérhető a szolgáltatás.

Dr Árokné dr Toma Krisztina, a Kormányhivatal főigazgatója kezdte a sajtótájékoztatót beszédével

Forrás: Kiss Annamarie

Már 40 ezer életmentés köthető a Gondosóra-programhoz

A program vezetője, Dr. Juhász Roland államtitkár kiemelte, hogy az elmúlt időszakban már 40 ezer életmentés köthető a készülékhez.

Továbbá több mint 500 ezer olyan eset volt, ahol egyéb más problémában fordultak a felhasználók a gondosórához. Hogy egy debreceni példával éljek - egy idős bácsinak a szén-monoxid érzékelője jelzett a lakásában, és a közelében volt a gondosórája, és ezen keresztül jelzett a diszpécserközpontnak, ők értesítették a katasztrófavédelmet

– mondta Juhász Roland.

Az államtitkár példaként említette azt az esetet is, amikor egy autóval utazó idős személy olyan helyen robbant le, ahol egyébként nem tudott volna segítséget kérni. A készülék helymeghatározó-képessége révén a diszpécserek méterre pontosan látják, hogy hol tartózkodik a segítségre szoruló személy.