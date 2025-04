Kocsis Fülöp úgy véli, Ferenc pápa gazdag örökséget hagyott ránk

Személyesen is találkozott Kocsis Fülöp és Ferenc pápa

Még egy dolgot szeretnék elmondani, amelyről szintén személyes találkozásunk során volt alkalmam róla megtudni. Ez még a koronavírus idején volt. A fogadó szobájában tett látogatásunk után néhány nappal később készült Irakba. Megtisztelt azzal, hogy ő is megosztotta velünk töprengéseit, hogy vajon bölcs dolog-e erre az útra vállalkozni. Elmondta, hogy a tanácsadóinak jó része inkább lebeszélné, hogy a kockázatokat elkerülendő. Ő azonban mindig imádságban, egyénileg hozza meg a döntéseit. Ezek szerint a legnagyobbakat is. Azt mondja, meghallgat minden véleményt, de utána az imádság az, amely hozzásegíti a végső döntéshöz. S lám, ekkor is ez történt. Jól lehet, még az Irakban élő biztonsági emberek is inkább a veszélyekre hívták föl a figyelmet, a pápa mégis elment hozzájuk. S utólag már könnyű azt megállapítani, hogy mennyire jól sikerült, milyen nagy jelentőségű lett ez a látogatás, főként az ott élő keresztények számára, de a keresztény muszlim párbeszéd miatt is roppant jelentőssé vált az út. Neki lett igaza – mondta az érsek.

Kocsis Fülöp úgy véli, Ferenc pápa nagyon gazdag örökséget hagyott ránk. És feladatot is, hogy most már nélküle vigyük tovább, s valósítsuk meg az ő nagy álmát, a senkit ki nem záró, mindenkit jó szándékkal befogadó Egyházat. Nagyon sokunkat megmozgatott ennek érdekében. Persze, még hosszan sorolhatnánk, hogy mi mindenre, ki mindenkire figyelt oda.

Úgy értékelem a szívemben, hogy távozása nem is annyira veszteség nekünk, mint inkább feladat. Ahogyan a temetéséről való megelőző intézkedései is igazolják, még ekkor is nem azt akarja, hogy ő legyen a középpontban, hanem Krisztus, aki mindnyájunkat megújít. A megújulás bátor pápája volt, ez jellemezte még 88 évesen is, s ennek örökségét hagyta ránk

– zárta gondolait az érsek.