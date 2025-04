A magyarokat szolgáló fejlesztések sosem múlhatnak alkukon – hangzott el Debrecenben

Mint már arról korábban beszámoltunk, az április 15-i, keddi nap is a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) közgyűlésével indult Debrecenben, ahol, a megyeszékhelyek polgármesterei egyeztettek a napirenden lévő kérdésekről. Az eseményen részt vett Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium parlamenti államtitkára is, azzal a céllal, hogy a közgyűlésen felvetett kérdéseket tolmácsolja a kormány felé. Többek között a Magyarországot megillető európai uniós forrásokról, hatalmas beruházásokról és a megyei jogú városokról is volt szó.

Európai uniós forrásokról, hatalmas beruházásokról és a megyei jogú városokról is tájékoztatták a sajtót kedd délelőtt

Forrás: Vida Márton Péter

Van, aki politikai alku tárgyaként tekint az európai uniós forrásokra

Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) elnöke elmondta, pandémia előtt a magyar nagyvárosok az elmúlt évszázad legeredményesebb éveit tudhatták maguk mögött a Magyar Városok Programnak köszönhetően, melynek keretén belül mintegy 2500 milliárd forintot fordítottak beruházásokra. Hangsúlyozta, a sikertörténethez az új ipari parkok és munkahelyek is hozzájárultak.

Aztán jött a covid, megállított mindent, majd ezután következett az orosz-ukrán háború, ez pedig rátett még egy lapáttal… Most egy olyan, új szabályozási környezet kialakítására vállalkozott a minisztérium a következő időszakra, amely lehetővé teszi számunkra, hogy újra berúgjuk a motort, és folytatódjanak a beruházások, fejlesztések, de most már egy más jogi környezettel

– részletezte.

Papp László, Debrecen polgármestere arról beszélt, hogy néhány nappal ezelőtt indult el egy közlekedési fejlesztést a cívisvárosban az ÉKM közreműködésével –

ez a beruházás a település közlekedésrendszerét érinti, a beruházás 14 milliárd forintba kerül.

– Debrecen (a megyei jogú városokkal együtt) dinamikus fejlődési központja az országnak – hangsúlyozta a polgármester, majd megjegyezte, mióta részt vesz (1998) a város közéletében, azóta nem tapasztalt ilyen strukturált együttműködést építési és beruházási területen.

Papp László szerint Debrecen dinamikus fejlődési központja az országnak

Fotó: Vida Marton Peter / Forrás: Vida Márton Péter

14 év kormányzás után egy felelős kormánynak illik számot adni arról, hogy mit végzett a magyar emberek érdekében: a magyar állami vagyon (ami 10 millió magyar állampolgár közös vagyonát illeti) mintegy 10 ezer milliárd forint értéket tett ki 2010-ben, 2024-re pedig majdnem két és félszeresére, 24 ezer milliárdra forintra nőtt

– fejtette ki Csepreghy Nándor, utalva arra, hogy ez az összeg a magyar emberek tulajdona.