Meghökkentő, hány embert öltek meg Hajdú-Biharban

Több bűncselekmény történt tavaly Hajdú-Biharban, mint 2023-ban, ugyanakkor vannak pozitív eredmények is – többek között ez derül ki a rendőrség beszámolójában. Sajnálatos statisztika, hogy 4 szándékos emberölés is volt a vármegyében 2024-ben. Április 25-én, pénteken számol be a vármegyei rendőr-főkapitányság a közgyűlésnek Hajdú-Bihar közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Az előterjesztés már elérhető a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat holnapján.

Sokkoló, mennyi emberölés történt Hajdú-Biharban

Forrás: Napó-archív