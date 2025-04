Nagy a baj Hajdú-Biharban! A járvány miatt rengeteg állat elpusztult, közleményt adtak ki

Közleményt adott ki a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége, ugyanis a közelmúltban több horgász sérelmezte, hogy egyre több az elpusztult hal a Keleti-főcsatornában. „Jelzés érkezett szövetségünkhöz, hogy a Keleti-főcsatornában a horgászok nagy mennyiségű, 0,8-1,5 kg tömegű, beteg, fekélyes hallal találkoznak, fognak ki” – olvasható a Hajdú-Horgász Debrecen közösségi oldalán.

Az elpusztult halak miatt adtak ki közleményt

Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége/Facebook

Mi ez a sok elpusztult hal?

Mint írják, a fekélyes bőrgyulladás kórokozója, amely többek között a ponty halfajon is megjelenik, egy baktérium (Aeromonas sp). Jellemző megjelenési időszaka minden évben a tavasz, amikor a vizek felmelegedő fázisban vannak. A hőmérsékleti tényező nem elhanyagolható, hiszen 12 fok alatt a hal jellemzően tünetmentes, de 20-22 fok felett erős tüneteket mutathat. A hőmérsékletváltozás mellett a késői telelőbontás és haltelepítés során felmerülő környezeti változás okozta stressz is elősegíti a megjelenést. A betegség általában a megfelelő vízminőség és táplálékbázis hatására magától gyógyul. A Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége 2025. április 4-én telepített kétnyaras pontyot a Keleti-főcsatorna mindhárom szakaszába. A halakat válogatóasztalon keresztül pakolták fel a szállítójárműre, az eladó és a vevő felől is átvizsgálták a haltételt.

Beteg halakat nem veszünk át. Minden haltelepítéskor az átvett halakat dokumentáljuk. A rakodás során készült képeken is látszik, hogy az átvett haltétel egészséges volt. Az ügyben további vizsgálatok várhatóak, melyről tájékoztatással leszünk

– olvasható a bejegyzésben.