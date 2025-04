Hiába süvít be a szél a hajdú-bihari mentőállomás ablakán, nem épül az új

Egyeken már régóta tervben van az új mentőállomás megépítése

Forrás: Czinege Melinda

Egyeken elítélik Kollár Kinga kijelentéseit

Egy másik egyeki lakos is elsősorban az új mentőállomás felépítésének fontosságát emelte ki.

Azt szeretném, ha a mentőállomásnak segítenének. Ezt biztos meg kéne tenni bármi áron, mert le a kalappal előttük, igazi, tettre kész emberek, nagyon ügyesek, szakmájukban felkészült emberek

– nyilatkozta. Kollár Kinga kijelentéséről pedig markáns véleménnyel van:

– Azt gondolom, ez nem jó megnyilvánulása volt Kollár Kingának, felbosszantott nagyon vele – mondta. Hozzátette, bár családjában is vannak különböző politikai nézetek, ő nem tudna a Tisza Pártra szavazni ilyen kijelentések után.

Ez az egyeki hölgy erős kritikával illette Kollár Kingát és a Tisza Pártot

Forrás: Czinege Melinda

Az már megvan, hol épülne fel az új egyeki mentőállomás

Az önkormányzat pedig már a telket is biztosította az Országos Mentőszolgálatnak, azonban a visszatartott uniós források miatt továbbra sincs kilátásban az, hogy méltó helyen végezhessék életmentő tevékenységüket az egyeki mentősök – tudtuk meg Miluczky Attila polgármestertől.

A település első embere elmondta, a portát körbekerítették, rendben tartják, sőt a mellette lévő telket is megvásárolták, az azon álló házat felújították, gondolván, jó kis szolgálati lakás lesz a mentősöknek. Azonban – mivel nem épülhetett meg a Béke utcán az új állomás –, egyelőre szociális bérlakásként funkciónál a szóban forgó ház.

Erre a telekre épülne az új mentőállomás ha jönnének a Magyarországnak járó EUs pénzek

Forrás: Czinege Meilnda

Az uniós források zárolása miatt nem épül mentőállomás Egyeken

– A mentősbálokon az országgyűlési képviselőnk már két alkalommal is bejelentette, hogy na most végre meg fog épülni a mentőállomás, ennek az építkezésben a költségei már kétszer is szerepeltek Magyarország elfogadott költségvetésében, de miután az uniós források zárolva lettek, ez nem valósulhatott meg – vázolta fel a helyzetet a polgármester.