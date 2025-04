Új pályázat indul a debreceni tehetségeknek, nagy összeget lehet nyerni! Mutatjuk a részleteket!

– Ez a pici lépés, amit most megteszünk ezzel a diákfinanszírozással, körülbelül a harmadikos diákokig érheti el a tanulókat, mert május 10. körül jelenik majd meg a pályázati kiírás – mondta Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora. És hogy mivel lehet pályázni? Erről is beszélt, és rámutatott, mind fizikai, mind pedig szellemi alkotással is lehet nevezni.

Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja úgy látja, Debrecen mindig is szellemi központ volt, ahol megvolt az útja a tehetséggondozásnak és a tehetségek felkarolásának. Meggyőződése, hogy a modern technológia mellett az egyik legjelentősebb a szellemi tőkével való befektetés.

– Ennek a pályázatnak az egyik újdonsága az, hogy nemcsak diákok, hanem mentorok és szellemi alkotótevékenységek támogatásáról is szól. A tudást nem átadni, hanem mentorálni kell az oktatóknak, pedagógusoknak. Ez a pályázat jó példa arra, hogy a mentor és a mentorált komoly alkotói tevékenységet tudnak együtt megvalósítani, amelynek a pályázat forrása anyagi támogatást biztosít; összesen 10 területen pályázhatnak és közel fél évük lesz az alkotási időszakra

– mondta a kancellár.

Türk László, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója kiemelte, a város ismét bizonyítja, hogy mennyire szívügye a debreceni oktatás, a pályázat pedig teret fog adni a tehetséges tanulóknak, akik nemcsak pénzt nyerhetnek, hanem lehetőséget is, hogy elinduljanak egy szakmai úton, és közben példát mutathatnak az utánuk következő generációknak is.

Ezek a cikkek is érdekelhetik: