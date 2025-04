Hamarosan kezdetét veszi a 33-as számú főút debreceni (Balmazújvárosi út - Füredi út - Csigekert utca - Szabó Lőrinc utcai) csomópontjának kapacitásnövelő fejlesztése – hívta fel rá a figyelmet közleményében a debreceni önkormányzat. Mint írták, a munkálatok első szakaszában, április 22-én a Csigekert és Szabó Lőrinc utcai ágat lezárják. Emiatt a Füredi és Balmazújvárosi úton a kétirányú forgalom 2x1 sávon lesz biztosított, valamint a csomóponti jelzőlámpákat is kikapcsolják.

Lezárások jönnek Debrecen egyik legforgalmasabb szakasza körül, mutatjuk a kerülőutakat!

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A kivitelezés ideje alatt megváltozik a forgalmi rend Debrecenben

A munkálatok ideje alatt egyirányú forgalmi rendet vezetnek be több debreceni utcában is, így például a Csata utcában a Csigekert irányába, a Bölcs utcában a 35. számtól szintén a Csigekert utca irányába, valamint a József Attila utcában is, itt a Böszörményi út irányába lehet majd közlekedni.

Az útlezárás ideje alatt a Szabó Lőrinc utca érintett szakasza

• az Akadémia utca – Böszörményi út (35. sz. főút),

• a Károli Gáspár utca - Vezér utca - Böszörményi út, illetve

• a Károli Gáspár utca - Vezér utca - Domokos Márton utca - Balmazújvárosi út (33. sz. főút),

• valamint a Karinthy Frigyes utca - „Decathlon” körforgalmi csomópont között ideiglenesen kialakított 240 méter hosszú stabilizált úton,

a Csigekert utca érintett szakasza

• a Bartók Béla út - Pesti utca (35. sz. főút), illetve

• a Bartók Béla út - Köntösgát sor - Balmazújvárosi út (33. sz. főút)

útvonalakon lesz elkerülhető.

A buszok közlekedését is érintik változások

A munkálatok miatt a kivitelező ideiglenes buszmegállókat és a gyalogosok részére jelzőlámpával szabályozott átkelőt alakít ki. Az érintett 14/14 Y-os jelzésű autóbuszjáratok az eredeti útvonalon (Tessedik Sámuel utca – Szabó Lőrinc utca – (balra) Akadémia utca – (jobbra) Böszörményi út – (jobbra) Bartók Béla út – megfordulás a körforgalomban – Bartók Béla út) fognak közlekedni.

A fenti ideiglenes forgalmi rend április 22-től várhatóan novemberig lesz érvényben. A bontási munkálatok várhatóan április 28-án kezdődnek meg, s a befejezés 2026 júliusára várható.

A beruházás keretében a 33. számú főút 786 méteres szakaszán teljes burkolatfelújítás valósul meg, a Csigekert és Szabó Lőrinc utcákon 156, illetve 113 méter hosszúságban újul meg a burkolat. A fejlesztés részeként megújulnak a 33. számú főút mentén a meglévő gyalog- és kerékpárutak, járdaburkolatok, valamint új gyalog- és kerékpárút épül a Szabó Lőrinc utcán, amely közvetlen kapcsolatot teremt a meglévő kerékpárút-hálózattal. A munkálatok során nagy volumenű közműkiváltásra is sor kerül.

