A rendőrfőkapitány tisztázta, lesz-e kínai rendőrőrs Debrecenben

Elfogadta a képviselő-testület április 30-án, szerdán a debreceni közgyűlés ülésén a rendőrségnek a cívisváros közbiztonságáról és közlekedési helyzetéről szóló beszámolóját. A téma fontosságát jól mutatja, hogy a képviselői kérdések, észrevételek és a rendőrség képviselőinek válaszai együttesen több mint két és fél órát tettek ki a testületi ülésből. Az előterjesztés megvitatásának kezdetén Uzonyi Attila ezredes, rendőri főtanácsos és a Debreceni Rendőrkapitányság vezetője az általa benyújtott beszámolóból három témát emelt ki. Elmondta, Románia és Bulgária idén januárban bekövetkezett schengeni csatlakozását követően a határrendészeti kirendeltségek megszűnésével átrendeződött a rendőri állomány, melynek folyományaként Debrecenben is létszámnövekedést lehetett tapasztalni, amelyhez a toborzási eredmények is hozzájárultak. Ennek köszönhetően növekedett a közterületi rendőri jelenlét, amely várakozásai szerint tovább fog emelkedni.

Uzonyi Attila tartott beszámolót a rendőrség 2024-es eredményeiről a debreceni közgyűlésen

Fotó: Czinege Melinda

Az ezredes felhívta arra a figyelmet, jelenősen nőtt az online térben elkövetett bűncselekmények száma (az előző évhez képest 45 százalékkal). Ennek visszaszorítására a rendőrség egyrészt megelőző tevékenységekkel igyekszik fellépni, de beszélt arról is, hogy országosan 300 kibernyomozót mozgósítottak az elkövetők felderítésére, egyúttal kiemelte, Debrecenben is működik egy kibervédelmi csoport, így helyben is vannak szakfelelősei az internetes bűncselekményeknek.