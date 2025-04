22 év után ismét Debrecenben a rangos kutatói konferencia

A Debreceni Egyetem Műszaki Karán tartják a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekcióját. A szerdán kezdődött, háromnapos megmérettetésre az ország szinte miden tájáról és a határokon túlról összesen 581 dolgozatot neveztek. Az egyetemi hallgatók mellett kisebb számban középiskolások is bemutatják kutatási eredményeiket - írja a honlapján a Debreceni Egyetem.

Megkezdődött a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekciója Debrecenben

Több százan vettek részt a Debreceni Egyetemen tartott konferencián

Ahogy írják, az idei Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Műszaki Tudományi Szekciójában a résztvevők, elsősorban felsőoktatási intézmények mérnökhallgatói 74 tagozatban ismertetik műszaki területeken végzett kutatásaikat, a bírálatról 222 zsűritag gondoskodik. A Debreceni Egyetem (DE) Műszaki Karán (MK) tartott rendezvényre összesen 581 dolgozatot neveztek, a DE hallgatói ötvenet. A megmérettetésen 33 középiskolás diák is indul, akik egyéniben és csapatban összesen 19 pályamunkát mutatnak be. A legfiatalabb résztvevő mindössze 16 éves. Határon túli magyar nyelvű mérnökképző intézményekből tizenhatan érkeztek és a versenyhez évek óta egyre nagyobb számban csatlakoznak hazánkban tanuló külföldi hallgatók is. Szakmai kiállítóként 15 cég képviselteti magát.

Barcsa Lajos alpolgármester úgy fogalmazott: a városban a mérnökképzésnek fényes a jelene és a jövője. Az elmúlt hónapokban a Műszaki Karon például új épületszárnyat és laborokat adtak át.

Debrecen innovációs és tudásközpont, a mérnökképzés fellegvára. Egy olyan hely, ahol a mérnökök oktatása kéz a kézben fejlődik a város gazdaságával. Debrecenben óriási igény mutatkozik a minőségi mérnökképzésre. A Debreceni Egyetem Műszaki Kara eleget tud tenni ennek az elvárásnak, hallgatóik létszáma például a korábbi 2000-ről mostanra 3200-ra nőtt. Ráadásul további jelentős infrastruktúra-fejlesztések is zajlanak a karon

– jelentette ki.

Barcsa Lajos kiemelte, Debrecen a mérnökképzés fellegvára

