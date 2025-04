Debreceni kutatók is letették névjegyüket a világ egyik rangos orvosi versenyén

A méhnyaksejtképek automatizált osztályozásának új megoldási lehetőségeit dolgozták ki a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Göttingeni Egyetem kutatói által Houstonban szervezett tudományos versenyen a világ legjobbjai közé tartozó egyetemek szakemberei. A Pap-kenet Sejtosztályozási Kihívás végére tíz kutatócsoport készítette el saját megoldását bemutató publikációját – olvasható az unideb.hu-n.

A Debreceni Egyetem kutatói kiemelt szerepet vállaltak nemzetközi kihívás megszervezésében és sikeres lebonyolításában

Forrás: unideb.hu

A méhnyakrák a nők körében az egyik leggyakrabban előforduló daganatos betegség, melynek szűrésére ma már a legmodernebb technológiákat alkalmazzák. A mesterséges intelligencia ezen a téren is számos innovatív lehetőséget tartogat az orvostudomány és a prevenció számára.

A tématerülettel kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket Houstonban, a világ egyik legrangosabb, orvosi képalkotással foglalkozó tudományos eseményén, az IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) 2025 nemzetközi konferencián ismerhették meg a szakemberek. A tanácskozás keretében szervezték meg a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Göttingeni Egyetem kutatói a Pap-kenet Sejtosztályozási Kihívást, ahol a résztvevők olyan innovatív megoldási lehetőségeket mutattak be, melyek elősegíthetik a mesterséges intelligencia alapú, automatikus szűrőrendszerek mindennapi klinikai vizsgálatokban való rendszeres használatát.

A verseny bemutatószekciójának elnökségi tagja volt Hajdu András, a Debreceni Egyetem Informatikai Karának dékánja, valamint Harangi Balázs, az IK Adattudomány és Vizualizáció Tanszékének egyetemi docense is.

A kihívás különböző szakaszaiban összesen több mint negyven megoldás készült. Az utolsó értékelési fázisra ezekből tizenhatot küldtek el a kutatók, végül tíz kutatócsoport nyújtotta be a megjelenésre kész publikációját. Ezek közül hét előadó mutatkozhatott be végül az ISBI konferencián is.

Több mint negyven megoldás készült

Forrás: unideb.hu

A Pap-kenet Sejtosztályozási Kihívás során bemutatott eredményekről és a verseny nemzetközi jelentőségéről Hajdu András, a Debreceni Egyetem Informatikai Karának dékánja is beszélt. A szervezők jelenleg egy közös tudományos publikáción dolgoznak, a verseny pedig értékes nemzetközi együttműködések alapjául is szolgált.

A kihívás résztvevőiről, a rangos egyetemekről és a részletekről az unideb.hu oldalán olvashatnak bővebben.