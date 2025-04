A debreceni gyerekek a legnagyobb nyertesei a különleges programnak

Nemcsak Debrecen belvárosát ismerhetik meg a diákok

A séták során nem csak a belváros vagy a Nagyerdő nevezetességeit fedezik fel a gyerekek, hanem séták vezetnek az újkerti, csapókerti városrészekbe is vagy olyan kevésbé ismert látnivalókhoz is, mint például a Diószegi Sámuel Botanikus Kert. A program idei eseményeinek lebonyolítása és a tapasztalatok összegzése után, a jövő évben a munka folytatását tervezik: szeretnék elérni, hogy a következő szakaszban a várostörténeti séták intézménylátogatásokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is kiegészülhessenek.