Új játszóteret kaptak a debreceni gyerekek

Csütörtökön hivatalosan is átadták Debrecenben, a Vezér utcai víztározónál kialakított rekreációs park jóléti fejlesztéseit. Lebontották a játszóteret körülvevő kerítést, így azt is birtokba vehették a gyerekek, miután minden szükséges engedély megérkezett. Erről Katona Erzsébet önkormányzati képviselő beszélt a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján – számolt be róla Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Katona Erzsébet a városrész önkormányzati képviselője kiemelte: abban bízik, hogy még többen fogják használni a parkot. A környéken nagyon sok kisgyerekes család él, ezért a fejlesztési igények között szerepelt többek között egy játszótér kialakítása is. Az építése tavaly ősszel kezdődött, és több engedélyt is be kellett szerezni azért, hogy biztonságosan lehessen a játékokat használni. Elhelyezték a kötelező elemeket, korlátokat, táblákat így már a tavaszi szünetre használhatóvá vált a játszótér. Katona Erzsébet arról is beszélt, hogy autóval nem lehet behajtani a parkba, hiszen az a célja, hogy rekreációs lehetőségeket nyújtson. Azt javasolja, inkább gyalogosan és kerékpárral közelítsék meg a területet a pihenni vágyók.

Folyamatosan szépül Debrecenben a Vezér utcai víztározó környezete

2024. májusában kezdődött a Civaqua-program részeként megépült Vezér utcai víztározó környezetének jóléti fejlesztése, a környékbeliek igényeire reflektálva. Az eltelt közel egy év alatt folyamatosan épült, szépült a tó környezete, melyre a városi költségvetésben elkülönített forrásból bruttó 28,4 millió forintot fordítottak. Tavaly a természeti környezetben pihenni vágyók kényelme érdekében a vízparti környezetbe illő hullámpadokat telepítettek, valamint 10 db piknikasztalt. A tó környezetének tisztasága érdekében hulladékgyűjtőket is kihelyeztek. A faállományt az „Újabb 10 000 fát ültetünk Debrecenben!” program keretében 50 facsemete ültetésével bővítették. Ebben az évben került befejezésre az itt sétáló családok gyermekei számára egy körbekerített játszótér kialakítása, játszóvárral, csúszdával és hintával. A játszótér mellett a kerékpárral érkezők is biztonságosan tárolhatják biciklijüket az újonnan telepített kerékpártámaszokhoz rögzítve. Továbbá a vízi létesítmények üzemeltetője, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság által megépültek a vízkormányzó műtárgyak körüli biztonságtechnikai korlátok is.