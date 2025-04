Egy embert kórházba szállítottak a debreceni baleset helyszínéről

Érkeznek a zivatarok, Hajdú-Biharra is kiadták a figyelmeztetést!

Keddtől aztán ismét bedurvul az időjárás. egy markáns csapadékzóna éri el Magyarország területét, melynek hatására megnövekszik a felhőzet, valamint záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A HungaroMet keddre kiadta az elsőfokú figyelmeztetést is a vármegyére a zivatarok veszélye miatt. Kiemelik, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.