Több ezren keresték az álommunkát a Debreceni Egyetem Állásbörzéjén – videóval

Újra megtöltötték a munkaerőpiac szereplői a Debreceni Egyetem Főépületét, 66 standdal várta az érdeklődőket a Tavaszi Állásbörze és Karriernap április 16-án, szerdán. A cégek mellett ezúttal is megjelentek segítő szakemberek és munkaközvetítők, munkaerő-kölcsönzők is. Az egyetem vezetésének évek óta célja, hogy ne csak az álláskeresésben, hanem az oda vezető úton is segítse hallgatóit – számolt be róla az unideb.hu.

Állásbörze: óriási sokszínűség jellemezte a kiállítókat

A kiállítók sokszínűségét mutatja, hogy a kis-, közép- és nagyvállalatok mellett az állami szféra is megjelent a tavaszi állásbörzén: az érdeklődők találkozhattak a rendőrség, a kormányhivatal, a katonaság és az információs hivatal képviselőivel is. Jelen voltak a városban és a régióban működő nagyvállalatok, akik már évek vagy akár évtizedek óta jó kapcsolatot ápolnak a Debreceni Egyetemmel, és nem csak a börzén jelennek meg, hanem duális képzésben, gyakornoki pozíciókban is rendszeresen fogadják az egyetemistákat.

A résztvevők 20-30 százaléka általában új kiállító, akiknek a megjelenése az aktuális munkaerőpiaci folyamatokhoz köthető. Ilyen például a debreceni repülőtér, hiszen a gazdasági bővülés folyamatos fejlesztést kíván ott is. Érdekes színfolt az idei tavaszon a bankok megjelenése a rendezvényen. Érdemes erre is nyitottan reagálni, hiszen egy bankon belül is sokféle területen lehet szükség szakemberekre.

A pályaorientáció jegyében a hagyományokhoz híven sokféle tanácsadást vehettek igénybe a börzére látogatók, grafológiai elemzés, rajzos pszichológiai tanácsadás, CV-ambulancia és próba-állásinterjúk (több idegen nyelven) is várták a bátrakat.

Nemzetközi lehetőségek

Aki pedig nem csak hazánkban szeretne tapasztalatot szerezni, hanem külföldön is tanulna, gyakorlatra menne, vagy akár önkéntes munkát vállalna, azt várta a Tempus Közalapítvány és az egyetem Nemzetközi Irodája. Standjaiknál meg lehetett tudni, hogyan működik a Pannónia-ösztöndíj, mennyi támogatást kap egy hallgató a külföldi gyakorlat alatt, vagy hova érdemes menni, ha valaki külföldön akar önkénteskedni. Bár első ránézésre ezek nem számítanak munkatapasztalatnak, a munkaadók kimondottan értékelik az ilyen irányú élményeket, mert sokat elárulnak a pályázó személyiségéről, munkához, feladathoz való hozzáállásáról, képességeiről, készségeiről.