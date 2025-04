Kiégsz: döbbenetes tévhitek keringenek arról, hogyan lehet kijátszani az alkoholszondát

Ha ezt mindet megennéd se biztos, hogy a bonbonra tudnád fogni, hogy lebuktatott az alkoholszonda.

„Szia, uram! Van egy euród? Szonda ellen kéne!”

Olyat még nem láttunk, hogy valaki „autós” rágó helyett egy doboz aprót tart a kocsiban a kellemes lehelet megőrzése érdekében, de az már-már megdöbbentő, hogy

vannak emberek, akik az euró egycentes érméjének szopogatását is jó trükknek tartják.

Ezt azzal magyarázzák, hogy a pénzdarab réztartalma semlegesíti a kilélegzett levegőben lévő alkoholt. Szintén a vezess.hu számol be róla, hogy az érme felszíne két négyzetcentiméter, de a szájüreg és a garat 50 négyzetcentiméter, a felső légút további 500, a tüdő pedig 8 négyzetméter, az arányok pedig jelzik, hogy ilyen hatásban nem bízhatunk.

Egy jó nagy tányér töltött káposzta?

A testiny.hu arról tájékoztat, hogy rosszul teszi, aki azt hiszi, hogy egy nagy adag töltött káposzta elfogyasztása után a gyomorban zajló erjedési folyamat következtében olyan savak és gázok keletkeznek, melyeket a szonda kijelez.

Ha már a vég(bé)letekig elmennél...

Hangsúlyozzuk, az alábbi sztori nem mai, és nem is a „legszakmaibb” forrásból származik, de akik emlékeznek a Gyakori kérdések-felületre, talán már semmilyen témafelvetésen nem tudnak meglepődni – viszont jót nevetni valószínűleg igen. A kérdező bedobta: hogyan lehet átverni az alkoholszondát? A sok – fogalmazzunk diplomatikusan – érdekes válasz mellett jött egy (most már tudhatja az is, aki eddig nem tudta: rossz) tipp, hogy:

Egyen éppen egy bonbonmeggyet a szonda érkezésekor (fogja arra), és mire vérvételre kerül a sor (ha egyáltalán kerül), addigra az az egy sör már lehet felszívódik... Ha csak egy volt, ha több, akkor megérdemli..

– írta az egyik válaszadó. Erre a „hátsó ajtón” keresztül jött a másik érv:

– Ha hiszed, ha nem, az alkohol nemcsak a gyomorban tud felszívódni, hanem a végbélben is. Azaz vodka-beöntéssel ugyanúgy be tudsz rúgni, de nem fogja kimutatni az alkoholszonda

– írta a másik.

Extrém veszélyesen hangzik, szóval ahogy a többi módszert, úgy ezt sem ajánljuk senkinek!