Adományokkal teszik szebbé a debreceni rászorulók húsvétját

Az eseményen Türk László, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója azt mondta: amikor tartós élelmiszert, tisztítószert, illetve édességet gyűjtünk, akkor nem csak ezt a három dolgot gyűjtjük. Úgy fogalmazott, ha ezen dolgok jelentéstartalmában mélyebbre nézünk, akkor láthatjuk, hogy a tartós élelmiszerekkel a húsvét ünnepi asztalát tudjuk megtölteni, a tisztítószerekkel ezen családok otthonát tudjuk szebbé, tisztábbá tenni, az édességekkel pedig a családokban élő gyermekek arcára tudunk mosolyt varázsolni – számolt be az adományátadóról a debreceni városháza.

Több mint 200 doboznyi adományt gyűjtöttek össze

Forrás: Debreceni Városháza

– Amikor gyűjtést szervezünk egy ünnep előtt, akkor nem csak tárgyi ajándékot adunk, hanem közvetítünk is általa. Nagyon büszke vagyok arra, hogy most is valamennyi intézményünk emellé a nemes dolog mellé állt – húzta alá Türk László, majd hozzátette, hogy a város és a Debreceni Karitatív Testület minden jó kezdeményezésben számíthat a Debreceni Tankerületi Központ valamennyi intézményére.

Nemes gesztus az adományozás

Mint írták, Széles Diána alpolgármester a diákokhoz, pedagógusokhoz, intézményvezetőkhöz szólva hangsúlyozta, hogy a rászorulóknak adományozni igazán nemes gesztus, amit az összes intézmény zászlajára szeretnék kitűzni. A segítségnyújtás nagyon lényeges eleme a cívis mentalitásnak, és fontos, hogy ha valaki bajba kerül, legyen mögötte egy olyan gondoskodó város, amely felé segítségért tud fordulni.

Az alpolgármester felhívta az intézményvezetők figyelmét arra, hogy a segítségnyújtásban nagy szerepe van az összefogásnak és arra kérte őket, hogy ha tudomásuk van olyan nehéz sorsú tanulóról a környezetükből, akinek szüksége van segítségre és még nem szerepel a városi szociális rendszerben, vagy a Debreceni Karitatív Testület támogatottjai között, de támogatásra szorul, jelezzék ezt a Testület irányába, hogy részesüljön a gondoskodásból. Mint mondta, a városban működik az összetartozás és az egymásra figyelés, ahogy az annak mottójában is szerepel: Együtt vagyunk, Debrecen!

A fiatalok is ott voltak az átadón

Forrás: Debreceni Városháza

Több száz ember húsvétja lehet szebb

Bódor Edit, a Debreceni Karitatív Testület elnöke felidézte, hogy virágvasárnap a városi keresztúton közel ezer embernek egy olyan kulturális csomagot adtak, amellyel lelki megerősítést kaptak az ünnepre, most pedig az adományoknak köszönhetően ötszáz debreceni ember húsvétját tudják szebbé tenni. Ahogy mondta, az összegyűlt dobozok is mutatják, hogy a rászorulók biztos segítséget, támaszt kaphatnak az ünnepre való felkészülésben és mindez bizonyítja, hogy nincsenek egyedül.

A felhívás keretében összegyűlt adományokat a Debreceni Karitatív Testület munkatársai juttatják el a rászorulókhoz, amelyben segítségükre vannak az Ördög-Papír Kft. tulajdonosai is, akik rendszeresen támogatják a Testület munkáját.

Ajánljuk még: