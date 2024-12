A Debreceni Egyetem klarinétosai az idei kiírásban is eredményesek voltak, hiszen a tavaly még harmadik helyezett Szepesi Gábor mellett Visztra Bernadett is első díjat vehetett át, Páva Erik pedig a képzeletbeli dobogó második fokára állhatott fel. Kiváló teljesítménye elismeréseként Szepesi Gábor és Visztra Bernadett rektori különdíjat is kapott.