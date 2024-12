– Ugye a Hilton Garden Inn maga kicsit könnyebben enged minket nyújtózkodni, s ennek mi nagyon örülünk – fogalmazott, miközben a konyhában készítette a rozé sertésszüzet, amit egy picit megbolondított osztrigaszósszal. Készült hozzá vargányakosár, valamint paszternákpüré. Az étel elkészítésekor ott lehettünk, meg is kóstolhattuk, azonban a receptet nem árulták el nekünk sem – ez, valljuk be, érthető. A sütés-főzés közepette megosztotta: nekik is van gulyáslevesük, de persze az ő saját elgondolásuk szerint.

Az a legjobb, hogy teljes mértékben szárnyalhatunk. Mi döntünk arról, hogyan jelenítjük meg az adott alapanyagainkat, milyen ételeket teszünk fel az étlapra. Ezáltal lazább, üdébb, kreatívabb lehet az ember

– mondta.