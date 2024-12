Debrecen több pontján is hangrobbanásokat lehetett hallani hétfő délelőtt. A Debrecenben Hallottam egyik csoportjában is feltűnt ez az embereknek. A bejegyzés alatti kommentek alapján nemcsak a cívisvárosban hallották a különös robbanást. Többek között Berettyóújfaluban, Balmazújvároson és Hajdúböszörményben is fel lehetett figyelni a jelenségre. Néhányan elég viccesen reagálták le az eseményeket, míg mások próbálták megfejteni az okokat.

Mi okozhatta a hangrobbanást Debrecenben?

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Abból gondoltam hogy nem atomtámadás,hogy még megvagyunk

– írta az egyik hozzászóló. Sokan a tegnapi vacsorát hibáztatják, míg mások inkább tudományos oldalról közelítik meg a problémát.

Igen, több mint valószínű hogy vadászgépek. Gyakorlatoznak és azt halljátok ahogy átlépik a hangsebességet. Valósággal robban! De ha 40-50 km-re vannak tőlünk, ugyanúgy hallatszik

– szólt hozzá egy másik olvasó. Az esetben megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot, válaszukkal frissítjük a cikket.