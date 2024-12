Az elmúlt huszonöt évben csaknem ezerháromszáz gyógytornászhallgató kapott diplomát a Debreceni Egyetemen, ma pedig már két nagyvárosban képez szakembereket az intézmény. Mindez a szak létjogosultságát és országos jelentőségét mutatja – hangzott el a gyógytornászképzés huszonöt éves jubileuma kapcsán rendezett tudományos tanácskozáson – olvasható az unideb.hu-n.

Huszonöt évvel ezelőtt indult a gyógytornászképzés a Debreceni Egyetemen, az akkori Egészségügyi Főiskolai Karon. A jubileum alkalmából hétfőn az intézmény, valamint az Egészségtudományi Kar vezetői köszöntötték az elmúlt évtizedekben lelkiismeretes szakmai munkát végző oktatókat, gyógytornász szakembereket.

A DE Főépület Aulájában tartott jubileumi ünnepségen elhangzott, hogy a képzés célkitűzései a kezdetek óta mit sem változtak, ezzel együtt a szakmai háttér tovább erősödött és szélesedett a gyógytornászok tevékenysége. Móré Marianna, az Egészségtudományi Kar dékánja köszöntőjében kiemelte, hogy a mindennapi kihívások mellett az oktatóknak és a hallgatóknak lépést kell tartaniuk a technológiai elvárásokkal is.

Stratégiai gondolkodás és együttműködés tette lehetővé, hogy elindult és sikeressé vált a gyógytornászképzés a Debreceni Egyetemen, kielégítve ezzel a munkaerőpiaci igényeket és elindítva a fejlődés útján a szakmát. Az angol nyelvű képzés révén bővültek a lehetőségek és fontos együttműködések kezdődtek külföldi intézményekkel.

– fejtette ki a kari vezető. – A képzés nem csak az egészségügy klasszikus ágazatait szolgálja, a munkavállalók iránt érzett társadalmi felelősségvállalás, az egészségük állapota, a prevenció kihívások elé állítják a gyógytornászokat, ezért a legújabb technológiák, így például a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság mentén kell gondolkodni a további szakmai fejlődésről. Kívánom, hogy az elképzeléseink az oktatók, a hallgatók és az egyetem érdekeit szolgálják – mondta a kari vezető.

Veres-Balajti Ilona, a DE ETK Fizioterápiás Tanszék vezetője szerint a képzés jelentősen fejlődött az elmúlt évtizedekben és egyre nagyobb szükség van a szakemberek munkájára.

– A debreceni képzés mind a hallgatói létszám, mind pedig az oktatási infrastruktúra tekintetében nagyot lépett előre, kiemelkedő helyet foglal el a hazai gyógytornászképzések között, sőt az angol nyelvű oktatásnak köszönhetően már nemzetközi szinten is népszerű. Számos mérföldkő vezetett el odáig, hogy ma már nem csak Debrecenben, hanem Szolnokon is képzik a szakembereket. Eddig összesen csaknem 1300 hallgató kapott gyógytornász diplomát. Büszkék vagyunk arra, hogy a tudományos világban is jelen van a tanszékünk, valamint folyamatosan bővítjük a nemzetközi kapcsolatainkat. A gyakorlóhelyeket jelentő kórházak és a társegyetemek sokat segítettek abban, hogy megünnepelhessük ezt a jubileumot – tette hozzá a tanszékvezető.