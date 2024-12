Rendkívül szigorúan veszik a környezet védelmét a Debrecenben gyárat építő EcoPro BM Hungary Zrt. esetén. A cég újratölthető akkumulátorokhoz szükséges katód aktív anyagokat fog gyártani a cívisvárosban, a déli ipari parkban. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a honlapján december 3-án tette közzé a Debreceni Déli Gazdasági Övezetben megvalósuló akkumulátorkatódanyag-gyártó üzem egységes környezethasználati engedélyének módosítása ügyében hozott határozatát.

Másfél éve kezdtek az EcoPro gyárának építésébe, komoly környezetvédelmi feltételeket támasztott a céggel szemben a hatóság

Fotó: Napló-archív

Abból kiolvasható, hogy a légszennyező anyagok közül többek közt a kén-dioxid esetében a jogszabály által megengedhető 35 mg/Nm3-rel szemben a debreceni gyár esetében 0 lesz a megengedett kibocsátási érték, a hőtermeléssel összefüggő szilárd anyagoknál 5 helyett 0 mg/NM3. A por megengedett értéke 5 helyett 0,2-1 mg/Nm3, a szerves anyagoké 20 helyett 0,4 mg/Nm3.

Az EcoPro engedélyében szigorúbb feltételek szerepelnek

Számos ponton szigorított a hatóság, így például a lítium-nikkel-kobaltalumínium-oxidra vonatkozó 6300-as értéket 6000-re csökkentette, a nátrium-szulfátra vonatkozó 1145-öt 600-ra. A nyersanyag bevitel mennyiség mértéke 100 köbméter helyett 80 köbméter lehet.

A gyár friss iparivíz felhasználására vonatkozó 2746 köbméter/nap az első üzemrésznél 2110 m3/napra, a második üzemrésszel együttesen majd 2920 m3/nap-ra módosul. A ún. szürke víz helyett visszaforgatott vizet kell majd használni. A szennyvízkezeléshez felhasznált anyagok tároló tartályai esetén kettős falú helyett vegyszerálló anyagot kell alkalmazni. Fentieken túl többek közt a használatba vétel előtt a kiemelten magas zajszintű berendezéseknél zajvédő falakat kell létesíteni a domináns zajforrások árnyékolása érdekében, e falakhoz és berendezésekhez rezgésszigetelő támasztékokat és összekötő elemeket kell alkalmazni.

ünnepélyes keretek közt érkezett az EcoPro Debrecenbe

Fotó: Napló-archív

A környezetvédelmi hatóság figyelemmel volt a határértékek megállapítása során a megelőzés elvére, valamint az ipari parkban már engedéllyel rendelkező gyárak kibocsátásaira, illetve a felülvizsgálati dokumentációban ismertetett elérhető legjobb technikára és a bemutatott kibocsátási adatokra egyaránt.

A kibocsátási határértéken túlmenően a monitoring esetében is szigorított a hatóság minden pontforrásnál. A félévenkénti mérési kötelezettség helyett negyedévente, hőtermeléssel összefüggő pontforrások esetében háromévenkénti gyakoriság helyett évente köteles mérni az EcoPro. Az igen szigorú levegős kibocsátási határértékek mellett szigorú zajkibocsátási határértéket is előírtak a hatásterületen lévő védendő ingatlanok esetében, még a mezőgazdasági területeken lévő védendő épületekre vonatkozóan is.