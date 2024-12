A 2003-ban életre hívott „Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért” című kitüntetés a molekuláris medicina területén nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket elért tudósok munkáját hivatott elismerni. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának professzorai által évente megválasztott eddigi díjazottak között az élettudományi terület olyan meghatározó alakjai szerepelnek, mint például a humán örökítőanyag megismerésének apostola Craig Venter, az immunrendszer karmesterének tekintett dendritikus sejtek felfedezéséért – a Debrecen-díjat követően - Nobel-díjat is kapott Ralph Steinman, az elhízásért felelős genetikai mechanizmusok feltárásáért 2014-ben díjazott Sir Stephen O’Rahilly, és a 2023-ban Nobel-díjjal jutalmazott Karikó Katalin – tudatta portálunkkal a Debreceni Egyetem.

Az idei Debrecen Díj nyertese

Az idei díjazott Stephen W. Scherer professzor, a torontói „Hospital for Sick Children” egyetemi klinika kutatási vezetője és a Torontói Egyetem orvosi karának kiemelkedően elismert professzora. Scherer professzor egyetemi diplomját 1991-ben, PhD tudományos fokozatát 1995-ben vette át a Torontói Egyetemen. Korábbi mentorával, Lap-Chee Tsui professzorral (aki a cisztás fibrózis betegség génjének felfedezője) közösen hozták létre Kanada első humán genomikai központját, az Alkalmazott Genomikai Központot, mely a „Hospital for Sick Children” intézmény keretein belül funkcionál.

Scherer Professzor jelenleg számos nagyjelentőségű genomikai kutatás vezetője, melyek jótékony hatásai világszinten érvényesülnek.

Míg a genetika az öröklődő tulajdonságokkal foglalkozik, a genomika a genom szerkezetét és működését vizsgálja. Scherer professzor felfedezte, hogy a DNS örökítő anyag viszonylag hosszú - akár géneknek megfeleltető méretű szakaszai - kettőnél több kópiában is előfordulhatnak a genomunkban. Továbbá, hogy az egyes egyének között a kópiaszám mintázat különböző lehet, és ezt kópiaszám variabilitásnak (copy-number variation, CNV) nevezte el. Az egész genomra kiterjedő kópiaszám-változások különböző betegségek kialakulásával mutatnak összefüggést. Scherer professzor a genomon belüli kópiaszám variabilitás szerepét különböző egészségi állapotokkal összefüggésben, és különösen az autizmus spektrumzavarok kapcsán tárta fel.