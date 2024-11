Péntek reggel kábelvágás miatt meghibásodott a biztosítóberendezés Debrecen és Apafa között, ezért a záhonyi fővonalon és a mátészalkai vonalon ezen a szakaszon 15-30, esetenként 30-60 perccel megnőhet a menetidő várhatóan délutánig, vonatkimaradásokra is számítani kell – számolt be róla közösségi oldalán a MÁV. A korlátozás más debreceni vonalak forgalmában is változásokat okozhat. Ezen felül, mint ahogy arról beszámoltunk, több debreceni vasúti átjárónál is gondok vannak a sorompókkal, jelzőlámpákkal, ezért az autósok is tapasztalhatnak kellemetlenségeket az utakon.

A vonatok közlekedésében jelentős változások lesznek

Forrás: Napló-archív

Az eset miatt a záhonyi fővonalon forgalmi változásokat vezettek be:

A Debrecenből 5:30-kor Nyíregyházára továbbinduló személyvonat (6120) a 6:03-kor Munkácsra induló személyvonattal (644) egyesítve közlekedik Nyíregyházáig, Apafán megáll.

A Nyíregyházáról 5 órakor Záhonyba elindult személyvonat (6210) csak Demecserig közlekedett, utasai a következő Záhonyba tartó vonattal (6220) utazhatnak tovább.

A Debrecenből 6:26-kor Nyíregyházára és a Nyíregyházáról 7:10-kor Debrecenbe induló személyvonat (6130, 6117) nem közlekedik.

A Debrecenből 7:09-kor Püspökladányba és a Püspökladányból 8:06-kor Debrecenbe induló személyvonat (6017, 6012) nem közlekedik.

A mátészalkai vonalon bevezetett forgalmi változások: A Debrecenből 6:59-kor és 9:13-kor Mátészalkára, valamint a Mátészalkáról 11:05-kor és 13:05-kor Debrecenbe induló személyvonat (6312, 6322, 6315, 6325) helyett pótlóbusz közlekedik.

A fennakadás érinti a nyírábrányi vonalat is: A Nyírábrányból 7:39-kor Debrecenbe induló személyvonat (6837) nem közlekedik.

Debrecen és Apafa között vasúti átjáró átépítése miatt a vonatok csak egy vágányon közlekednek.

Elhárult a gond a MÁV-nál

A nem működő sorompók miatt megkerestük a MÁV-ot, akik közölték, hogy Debrecenben, a Jánosi utcai vasúti átjáró átépítésénél dolgozó egyik munkagép elvágott egy kábelt péntek hajnalban, ezért hibásodott meg a biztosítóberendezés és a sorompók sem működtek a Debrecen és Apafa állomás közötti szakaszon. A reggeli időszakban a vonatforgalomban korlátozásokat vezettek be, erről a MÁVINFORM folyamatosan tájékoztatta az utasokat.