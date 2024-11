Poprádnál robbant le a busz

Nem kapják vissza a pénzt

Szavai szerit kellően feszült hangulatban értek el előbb Böszörménybe, majd Debrecenbe, ide már az utasok nagy része nélkül gurult be a busz. –Egyszer csak feltette a túravezető a kérdést, ki az, aki akar még ezzel a társasággal utazni. Többen arra az elhatározásra jutottunk, hogy velük többet sehova, néhányan igennel válaszoltak. Ők ekkor kaptak egy ajánlatot, hogy kapnak az eredeti áron felül 25 ezer forintot, amit grátiszként egy másik útba felhasználhatnak.

Mi abban a hiszemben szálltunk le, hiszen eddig azt kommunikálta, hogy visszautalják a befizetett pénzt. Majd 3 nap múlva jött az email, hogyan lesz is ez. Kiderült, ilyen opció nincsen, vagy átfoglalunk egy másik útra, vagy a múzeumi belépő árat, 33 złotyit (kb 3 ezer forintot) kapunk vissza. Túravezetőnk bár a pénzt sorsáról legalább beszélt, ezúttal félretájékoztatott. Természetesen felhívták rá a figyelmet, hogy kártérítésre nincs értelme próbálkozni, szerződés szerint jártak el, mert 12 órán belül jött a busz

– zárta olvasónk a beszámolót.

Az utazási szerződésben minden ott van

Az esettel kapcsolatban megkerestük a szóban forgó társaságot, a VillámTúra Kft.-t is. Szerintük nem igaz az állítás, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást az utasok. – A csoportvezető közölte, hogy a busz kb. 5 órán belül érkezik. Megérkezett 4 óra 45 perc alatt. Az valóban igaz, hogy óránként nem közöltük az utasokkal ,hogy hol jár éppen az autóbusz, mert több dologgal is foglalkozni kellett a helyszínen. Az egyik ilyen volt, hogy az autóbuszt - a szlovák hatóságokkal karöltve - levontassuk az autópályáról, valamint rendőri zárást is biztosítani kellett, hogy a vendégek biztonságosan átjussanak a főúton. Ehhez viszont szükség volt a munkatársunkra a tolmácsolás miatt. Ezért nem tudott az utasokkal az étteremben várni – írják.

Az is megkérdeztük tőlük, miért nem kaphatják vissza a pénzt az utasok, ha arról tájékoztatták őket.

Az utazási irodák és az utasok közötti viszonyt az utazási szerződés szabályozza, így ezt az esetet is. Az utazási szerződés a műszaki hibát, a közlekedési balesetet vagy az abból eredő közúti torlódást kizárja a hibás teljesítés kategóriájából, hiszen ez a touroperator felelősségén messze túlmutat

