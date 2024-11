Varga Marina a Haonnak elmondta, jelenleg a gazdaság és az egészségügy élvez prioritást a városban

Forrás: Czinege Melinda

– Mindezek mellett a legtöbb lezárt projekt esetén is keletkezett visszafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak, félő, hogy a fentiekben említett cselekmények okán ezen projekt is erre a sorsra juthat, amit jelenleg is minden erőnkkel igyekszünk elkerülni – mondta.

– Az eddig tapasztaltak alapján gyalázatosnak tartom azt, hogy hat éven keresztül próbálta elhitetni az előző városvezető a lakossággal, hogy a városért dolgoztak. Okkal merülhet föl az emberekben a kérdés, hogy valójában ki is blokkolta Balmazújváros fejlődését, ezt a gondolatot tovább erősíti az a tény, hogy az ellenzéki képviselők az elmúlt másfél hónapban a testületi üléseken nem, vagy csak korlátozottan vettek részt. Mindezek ellenére továbbra is úgy gondolom, hogy együtt kell fölszámolnunk az elmúlt időszakot és közösen, egységben kell dolgoznunk a városunkért – hangsúlyozta Balmazújváros polgármestere.

– A beruházásokkal is foglalkoznunk kell, hiszen a debreceni BMW-gyár kapcsán semmilyen lépés nem történt eddig arra, hogy Balmazújváros infrastruktúrája fejlődjön – emelte ki Varga Marina. Elmondta, a gazdaságfejlesztés mellett az egészségügy élvez jelenleg prioritást, mint például, hogy a labor újra jól működhessen a városban.