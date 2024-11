Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Debrecen izgalmas programokkal búcsúztatja az évet, szilveszterkor pedig különleges utcabállal vár mindenkit a főtérre. Az év végi programok sokaságát a Főnix Rendezvényszervező vezetője, Dobos Zita mutatta be, aki október elején vette át a cég irányítását. Mint elmondta, a közelgő adventi vásár és a szilveszteri utcabál Debrecen főterén valódi közösségi élményt ígér minden korosztálynak. A debreceni adventi vásár idén is visszatér a megszokott helyszínekre, a Kossuth és a Dósa nádor térre. A vásár színes programjai között idén is helyet kap a jégpálya, mely különösen népszerű a középiskolás csoportok körében, hiszen számukra ingyenesen használható, ugyanakkor a családokat, valamint a fiatalokat is magával ragadja különleges hangulatával. Szó esett arról is, az év utolsó napján az érdeklődőket hagyományosan a főtéren várják, ahol idén újra utcabállal köszönthetjük az új esztendőt. Tehát az már garantált, hogy fergeteges buli várható a Kossuth téren, azonban a Haon arra is kíváncsi volt: lesz-e idén szilveszterkor tűzijáték Debrecenben? Kérdésünkre a debreceni polgármesteri hivatal válaszolt.

Megtudtuk, lesz-e tűzijáték szilveszterkor Debrecenben

Forrás: Napló-archív

Lesz-e szilveszterkor tűzijáték Debrecenben?

A közelmúltban megosztottunk egy cikket az adventi időszakról, illetve arról is, hogy lesz idén szilveszterkor utcabál Debrecenben. Azonban arról is szeretnénk tájékoztatni az olvasóinkat, hogy lesz-e idén, 2024-ben szilveszterkor tűzijáték Debrecenben?

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata idén nagyszabású utcabállal készül az új év köszöntésére. Ahogyan 2019 óta, úgy az idén sem tervez tűzijátékot önkormányzatunk. Az óévet közös ünnepléssel, jó hangulattal és kiváló programokkal, maradandó emlékeket nyújtva búcsúztatjuk december 31-én, kedden a Kossuth téren

– áll a válaszban.