Mintegy ezer fiatal hallhatott érdekességeket a változékony időjárásról Tóth Tamás meteorológus jóvoltából a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kalandozások a Természet- és Műszaki Tudományokban című rendezvénysorozata részeként. A Kölcsey Központban tartott eseményen szó esett többek között arról, milyen időjárási szélsőségeket okoz a klímaváltozás, olvasható az egyetem hírportálján.

Tóth Tamás meteorológus tartott előadást a Debreceni Egyetemen

Forrás: unideb.hu

A TTK az előadás-sorozattal szeretné bemutatni a diákok számára a természet- és műszaki tudományokat, mindazt, milyen érdekességek várnak rájuk, ha ezt a területet választják a továbbtanulásukkor.

- Aktuális tudományos témákat, új felfedezéseket mutatunk be, amelyek foglalkoztatják a fiatalságot és nap mint nap találkozhatnak velük a médiában. Minden témához olyan előadót kérünk fel, aki országosan ismert, rendszeresen megszólal a televízióban, a rádióban, az interneten tudományterületéről. Ezúttal is egy kiváló szakembert sikerült megnyernünk, aki egy olyan témát világít meg, amellyel mindenki találkozik nap mint nap – mondta a hirek.unideb.hu portálnak az esemény kapcsán Kun Ferenc, a Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) dékánja.

Tévhiteket oszlatott el Tóth Tamás

A HungaroMet és az MTVA meteorológusa, Tóth Tamás azzal a céllal lépett színpadra, hogy árnyalja a képet az időjárást, a klímaváltozást illetően.

Azt tapasztalom, hogy a különböző információk, amelyek eljutnak az emberekhez ebben a témában, sokszor nagyon téves irányba vihetik őket. Megpróbálom a diákság körében ezt a témakört úgy megvilágítani, hogy a tudásukat kiszélesítve távozzanak, és ha a későbbiekben találkoznak kétes hírekkel, akkor azokat helyén tudják kezelni

– fogalmazott Tóth Tamás.

Tóth Tamás előadására csaknem ezren voltak kíváncsiak

Forrás: unideb.hu

Az előadó egyebek mellett kitért a napsugárzás szerepére a földi légkörben, az üvegházhatásra és annak jelentőségére, valamint az éghajlat modellezésének nehézségeire. Jövőbeli forgatókönyveket is felvázolt, illetve a klímaválság Földre gyakorolt hatásáról is szót ejtett.

A prezentáció végén a diákok feltehették az őket foglalkoztató kérdéseket Tóth Tamásnak, aki arra is rámutatott, az ember milyen apró lépéseket tehet a mindennapok során annak érdekében, hogy azok globálisan visszahassanak az időjárást is befolyásoló káros folyamatokra. A kérdezők az új ismeretek mellett a kar által összeállított ajándékcsomagokkal is gazdagodtak.