Rajzból érettségizett, eredetileg festő szeretett volna lenni, aztán tizenkét évvel ezelőtt tetoválógépet ragadott a kezébe. Juhász Gábor azóta folyamatosan alkot. Az első hét évben, amikor alkalma volt rá, tetovált. Még vasárnap délután is bejárt a szalonba. Maga sem tudja megmondani, hány munkát készített el pályafutása során, de saját bevallása szerint bőven ezer tetoválás felett járhat. A debreceni fiatalember október végén részt vett a hódmezővásárhelyi a Fekete Sas rendezvényházban megszervezett I. Stonewall Tattoo Convention tetoválóversenyen és kiállításon, ahol második helyezést ért el Best of Color kategóriában. A Haon ennek apropóján beszélgetett a tetoválóművésszel.

Juhász Gábor (balról) a díjjal, mellette Panker Ottó, aki a dobogós művet viseli magán

Forrás: Juhász Gábor-archív

Nem ez volt élete első dobogós helyezése, Gábor a Debreceni Tetováló Expón már nyert díjat, azonban korábban gyógyult tetoválásokkal, vagyis már teljes mértékben elkészült munkákkal nevezett. A hódmezővásárhelyi megmérettetésen azonban élőben kellett elkészítenie egy képet: a verseny első napján csaknem 11 órát dolgozott a tetováláson, melyet másnap alig négy óra alatt sikerült befejeznie.

Portálunknak elmondta, a verseny egy roppant színvonalas esemény volt, melyen a barokk és klasszicista építészeti jegyek zseniális alaphangulatot teremtettek. A conventionre saját készítésű tetoválásokat ábrázoló képekkel lehetett nevezni, a férőhelyek korlátozottak voltak, a versenyzőknek így háromszoros túljelentkezéssel kellett szembenézniük. Ez volt az első rosta, azonban Gábor a több mint 250 jelentkezőből bekerült a legjobb 90-be. Valamennyi művész elfoglalhatott egy standot, ahol két napon keresztül bizonyíthatta tetováló tudását. A pályaművekből egy szakmai zsűri választotta ki a legjobbakat. A bizottság tagjai között volt Tinti, azaz Jószai Tamás tetoválóművész, Sárközi Zsolt, aki a szakma alapjait helyezte le Magyarországon, illetve Vacsi Levente, aki a realisztikus tetoválások színpadán az évek alatt nemzetközileg is kiemelt eredményeket ért el.

A tetoválás árnyékolásánál fontos a nézőpont és az anatómia

Forrás: Juhász Gábor-archív

Mechanikus szövet az élő vázon

Az alapkoncepció a cyberpunk stílust követte, amire az élénk színek a jellemzőek. A realizmus ebben a világban keveredik a szögletesebb geometrikus motívumokkal, az elő a mechanikussal. Gyakorlatilag egy női portrét készítettem, melynek robotkeze van

– írta körül a dobogós pályaművet. A művész hozzátette, többnyire a barátait tetoválja a versenyeken. A témakört adják ők meg, Gábor pedig szinte teljesen szabad kezet kap a kialakításban. Ezután kiválasztják, melyik testrészre kerüljön a kép, majd úgy kell megtervezni a mintát, hogy a rendelkezésre álló idő alatt kivitelezhető legyen a munka, ez ugyanis egy convention esetében lényeges szempont.