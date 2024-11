A szervezett temetői séta a Debreceni Köztemető 2-es számú főkapujától indult, a szecessziós stílusban épült ravatalozó és krematóriummal szemben Erdei Nóra idegenvezető fogadta a szép számú látogatói csoportot. A séta első állomása az ikonikus épület tervezőjének, Borsos Józsefnek a sírjához vezetett. Megtudtuk, a ravatalozó előtti Tükörtó egy tudatos terv része volt: a belépők számára a víz miatt optikailag megkettőződő épület az örökkévalóságot szimbolizálja. Erdei Nóra elmondta, az Borsos József munkája több helyen ma is fellelhető a városban, a napjainkban közösségi házként funkcionáló vénkerti Borsos-villát például saját magának tervezte az építész.

A ravatalozó és a Tükörtó tervezőjének a sírja volt a temetői séta első állomása

Forrás: Kiss Annamarie

A temetői sétán a reformáció olyan nagyságainak is felkerestük a sírhelyeit, akiknek a neve sokaknak leginkább a közterekről cseng ismerősen. A Debreceni Köztemetőben helyezték örök nyugalomra Baltazár Dezsőt, de itt nyugszik Komáromi-Csipkés György, Beregszászi Pál, vagy az ifjú Csokonai Vitéz Mihályra nagy hatást gyakorló Budai Ézsaiás is. Diószegi Sámuel egyszerre volt református lelkész és botanikus mint Erdei Nóra rámutatott. Az idegenvezető elmondta, a lelkész-botanikus szerint jól megfért a két mesterség egymás mellett, noha az idejében többen is megkérdőjelezték a szakterületek összeférhetőségét. Azt, hogy a kettő egyáltalán nem zárja ki egymást az is mutatja, hogy Diószegi Sámuel részt vett az első magyar nyelvű füveskönyv elkészítésében. A mű megírásában Fazekas Mihály volt a társa, akinek a sírja szintén Debrecenben található.

Közel két órás volt a temetői séta a Nagyerdő fái alatt

Forrás: Kiss Annamarie

A Ludas Matyi plakettel ellátott nyughelynél azonban Erdei Nóra emlékeztetett, a költő-botanikus sokkal több volt Döbrögi megálmodójánál. Ismertette, Fazekas Mihály a Debreceni Református Kollégiumban a magyar Faustként is ismert Hatvani István volt a professzora. 16 évesen beállt katonának, majd miután pacifista lett, a harmincas éveiben hazajött Debrecenbe és az édesapja Piac utca 58. szám alatti házában lakott, de ő volt a város első rendőrkapitánya is.

Temetői séta olimpikonok társaságában

Szabó Magda sírja mellett állva megtudtuk, az írónő földi maradványait a kérésére két helyen temették el: a Debreceni Köztemetőben a szülei mellé, valamint Budapesten a férje, Szobotka Tibor mellé. Szabó Magda debreceni nyughelyénél Erdei Nóra az írónő családjáról és a férjéhez fűződő, legendásan szoros kapcsolatáról beszélt.

Az idegenvezető arra is kitért, hogy a Nagyerdőben nyugvó több mint kétszáz híresség között számos olimpikont is találunk. Debrecenben helyezték örök nyugalomra Tóth Lajos tornászt, valamint Németi Gyula, Tarányi Gyula és Hódos Imre birkózókat. Utóbbiról megtudtuk, több sportágban is jeleskedett, kiváló tornász és focista volt.