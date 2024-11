Egy helyi cég végezheti a Hódos Imre Rendezvénycsarnok tetőszigetelését mintegy 19 millió forintért – derül ki a november 20-ai Közbeszerzési Értesítőből. A DVSC Kézilabda Kft. beruházásában valósul meg a Kassai út 32-34. szám alatti épület teteje egy részének (2752 nm) hőszigetelése. A folyékony hővédő és hőszigetelő bevonatot három rétegben hordják fel, modern, precíz technológiával.

A fejlesztés eredményeként a sportcsarnok tetőfelülete a nyári melegben kevésbé fog felmelegedni, mint az alkalmazást megelőzően. A léghőmérsékletnél legfeljebb 5 Celsius-fokkal lesz melegebb a felület, ami hozzájárul az épület hőkomfortjának javításához.

Ez a változás csökkenti a hűtési igényt a meleg hónapokban. A hideg időszakban a bevonat alkalmazása mérsékli a tetőn keresztüli hőveszteséget. A bevonat használata emellett szerepet játszhat a városi hősziget-hatás csökkentésében is. Ennek következtében az épület környezetének hőkomfortja is javulhat azáltal, hogy a tető kevésbé melegszik fel és kevesebb hőt sugároz vissza. A bevonat alkalmazása hosszú távon hozzájárulhat az épület fenntartási költségeinek csökkentéséhez és környezeti terhelésének mérsékléséhez is – részletezik.

A munkára két ajánlat érkezett, a debreceni cég nettó 18 millió 848 ezer forintért végzi a kivitelezést.