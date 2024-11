Egyébként már a 2,5 literes kiszerelést is nagynak, robusztusnak ítéljük, ezért állunk át a 2,25-ösre. Ezt a MOHU-nál már regisztráltuk. Ennek egyébként olcsóbb a bekerülési költsége, illetve a szállítása is egyszerűbb

– jegyezte meg Albert. Elmondták, a piacon most is, illetve már korábban is volt a 3 literesnél is nagyobb, például 5 literes kiszerelésük, de más italgyártóktól is találni ilyeneket. Ezeknél lényegében a jogszabály-változás jött később. Kibocsátóként pedig ők maguk is egyetértenek azzal, hogy a petpalack-gyártást kezelni kell, minél nagyobb arányban újrahasznosítani a keletkezett hulladékokat.