– Sápi lakos vagyok, felmenőim évszázadokkal ezelőttre visszamenően is a településen éltek. Ez is ösztönzött a június 9-i polgármester-választáson való indulásra. 1988-ban itt, Sápon kezdtem a munkámat, és azóta is itt dolgozom. Először klubkönyvtárosként és népművelőként, majd amikor sikerült a sápi iskolát Földesről visszahozni – 1980-tól 1989-ig a szomszédba jártak a sápi gyerekek –, 1989-ben tagja lehettem az első tantestületnek. Akkor már jártam a nyíregyházi tanárképző főiskolára, ahol 1992-ben végeztem történelem-népművelés szakon. A tanítás mellett délutánonként vittem a könyvtárat, sőt eleinte mozigépész is voltam a kultúrházban. A helyieket szinte kivétel nélkül ismerem. A 36 munkásévem jó részét tanítással töltöttem – mutatkozott be Végh Imre József, Sáp új polgármestere, akinek nagyon erős a kötődése falujához, példaként említette, hogy diplomadolgozata is Sápról szólt.

Forrás: Cívishír

Amit ezidáig tettem a lakóhelyemért, most folytatom, csak éppen nagyobb léptékben. A helyiekkel kialakult kapcsolataim eredményeként sikerült közel 60 százalékkal megnyerni a választást, tehát a legitimációval nincs probléma

– fűzte hozzá Végh Imre József. Sápon három független indulója volt a polgármester-választásnak. A győzelmet Végh Imre József 58,8 százalékos eredménnyel szerezte meg, őt követte Mezei Renátó 30,09 százalékkal, míg Szőke Gyula Jánosné 11,11 százalékot ért el. A mintegy 890 lakosú településen 13 független jelölt indult a négy képviselői helyért.

A vállalkozók számára is vonzóvá tenné a falut Sáp új polgármestere

A megválasztott polgármester nemcsak Sápot, hanem az önkormányzatiság világát is jól ismeri. 2002-től két cikluson át volt települési képviselő, felesége pedig 2014-től tíz éven keresztül. Mint fogalmazott, egy jó állapotban lévő önkormányzatot vett át október 1-jén. Az infrastruktúra rendben van, annak karbantartására és működtetésre kell elsősorban gondot fordítani. Erre az évre vannak még kisebb feladatok; a lakatlan porták miatt falurendezés, továbbá el kell bontani egy nem biztonságos önkormányzati épületet.