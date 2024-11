A napokban bejárta a sajtót, hogy korlátozást vezetett be a MOHU: október 26-ától egy tranzakcióval legfeljebb ötezer forint értékben lehet visszaváltani betétdíjas palackokat a REpont automatáknál. A száz darabos tranzakciónkénti limittel a szolgáltató a visszaéléseket szerette volna visszaszorítani. Habár az átlagos háztartások feltehetőleg ritkán érik el a most bevezetett felső határt, ha pedig mégis, egyszerűen új tranzakciót indítanak ötezer forint elérése után, így nem számítottunk nagyobb felháborodásra. Mivel egyébként is régen térképeztük fel a helyzetet, nyakunkba vettük Debrecen utcáit, hogy megkérdezzük az embereket, mégis mit szólnak a változtatáshoz, és, hogy sikerült-e már megszokni a visszaváltási rendszert.

Főleg a nagyobb áruházláncoknál érhető el több REpont automata, máshol gondot okoz a sorban állás

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Szerettük volna kikérni azok véleményét is, akik a betétdíjak bevezetésével leginkább többletfeladathoz jutottak: a boltosokat. Az egyik belvárosi üzletláncban lévő REpont automata előtt az eladó – kissé bosszúsan – éppen végzett a berendezés környékének rendbetételével.

Kérdésünkre közölte, még névtelenül sem hajlandó nyilatkozni, de ha magánemberként mondana is valamit, az nyomdafestéket nem tűrne. Majd sarkon fordult.

Egy másik üzletben már jóval nagyobb volt a forgalom a visszaváltónál, legalább négyen álltak sorban, miközben egy magas férfi egy óriási kukászsákból dobálta be a palackokat a gépbe. A mögötte sorakozók csendes belenyugvással várták, hogy a flakonok monoton csörrenése abbamaradjon végre. Elvégre forgalmas helyen lévő üzlet. Látva a kígyózó sort, már a bejáratnál visszafordult egy kopott kabátos, megviselt arcú illető. Szakadt táskájából üres sörös dobozok lógtak ki. Felismertük: az egyik kereszteződésben őt szoktuk látni a piros lámpánál álló autók között járkálva, némi aprót kéregetve.

A várakozást tartják bosszantónak a REpont automatáknál

A palackok lapultak, a számláló felfelé pörgött, a sor pedig egy helyben állt. Az egyik fiatalembernél két szatyornyi flakon volt. Elmondása szerint nagyjából egy hét alatt gyűlik össze 20-30 italosdoboz. Úgy nyilatkozott, a száz darabos korlátozás nem valószínű, hogy valaha is érinteni fogja, így egyáltalán nem zavarja, hogy bevezették. Közben a beszélgetésünket meghallotta a még mindig az automatánál álló férfi is, így ő is bekapcsolódott a társalgásba:

Én home office-ban dolgozok. Amikor szabadidőm van, akkor egyben elhozom a palackokat. Ilyenkor be is vásárolok. Laktam Amerikában is, ott az a szokás, hogy semmit nem hasznosítanak újra, ezért rengeteg a szemét mindenfelé. Annál ez sokkal jobb megoldás, az pedig, hogy bankszámlára tudom utalni a pénzt, remekül működik

– összegezte. A PET-palackok tárolásával egyébként nincs problémája, szépen elfér egy sarokban. Erre a többiek is bólogatni kezdtek.