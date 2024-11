Hétről hétre közelebb kerülünk az adventi időszakhoz, a vármegye megannyi városában, így Püspökladányban is különleges programkínálattal készülnek erre az időszakra – hívta fel rá a figyelmet Facebook-oldalán Vadász Ferenc, Püspökladány polgármestere. A feltöltött plakát tanúsága szerint a karácsonyi vásár december 15-én veszi majd kezdetét, helyi és környékbeli termelők, valamint kézművesek is színesítik majd a kínálatot.

Közeleg az advent: Püspökladányban is hatalmas karácsonyi vásárt rendeznek

Forrás: Facebook / Püspökladány Advent

A szervezők minden korosztályra gondoltak, hiszen a finom falatok mellett programok széles tárháza is várja a gyerekeket is, az adventi gyermekműsorok mellett egyebek mellett mesesátor, kincskeresés és kisvonat is szórakoztatja majd a legkisebbeket.