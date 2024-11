Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke

Forrás: Czinege Melinda

Egy olyan beruházás kapcsán jöttünk össze, amit a legjobban vártak Püspökladány lakói – ezt már Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője mondta. Emlékeztetett arra, hogy az előző fejlesztési ciklusban, a TOP keretében másfél milliárd forintot nyert a település, s bár szép elgondolások voltak, de a körülmények szerencsétlen alakulása miatt az utolsó utáni pillanatokra készültek el a fejlesztések. Bodó Sándor hangsúlyozta, a tanulságokat le kell ebből vonni: a projektekkel időben kell haladni, hiszen ahogy telnek az évek, úgy ér kevesebbet egy-egy projekt.

Aki időben halad, többet tud építeni, aki időben lép, az előrébb jut. A TOP Plusz-nál érzem Püspökladány esetében, hogy most jó időben vagyunk, a közbeszerzésnél akár még megtakarítás is lehet a 600 millió forintból, abból pedig újabb utak készülhetnek

– szögezte le.

Bodó Sándor országgyűlési képviselő

Forrás: Czinege Melinda

Bodó Sándor hangsúlyozta, a lakossággal való konzultációnak továbbra is folytatódnia kell, fontos, hogy az adott utca lakóival legyen egy folyamatos párbeszéd a munkafolyamatokról, hogy ne történjen meg még egyszer az, hogy körbe aszfaltoznak egy autót, mert nincs otthon a tulaj. Úgy véli, az új testületnek jobb bemutatkozó projektje nem is lehetne, mint a belterületi utak fejlesztése, bár ezt a pályázatot még az előző testület adta be.