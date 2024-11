Magyarország fejlődésének motorja lesz Debrecen

– Sokan nem hittek abban, hogy Debrecenből meg lehet fordítani a világnak, a régiónak és ennek a városnak a jövendőjét. De voltak néhányan, akik hittek ebben. Ez tette lehetővé azt, hogy valóban világraszóló sikereket érjünk el az elmúlt tíz évben. Az elmúlt tíz esztendő egyik legnagyobb eredménye számomra, amikor egy teljesen független megmérettetés alapján a világ egyik legnagyobb pénzügyi-gazdasági szaklapja, a Financial Times a világ tíz legjobb tőkevonzó képességgel rendelkező városa közé választotta Debrecent – idézte fel Papp László, Debrecen polgármestere.

A városvezető kiemelte, az utóbbi 10 esztendőben több mint 12 milliárd eurónyi működő tőke érkezett a városba, munkahelyek ezrei jöttek létre. Megjegyezte, az elmúlt időszak alapvetően a multinacionális vállalatokról, a nagy ipari szereplők Debrecenbe csábításáról és itteni beruházásaikról szólt.

– Az egész gazdaságfejlesztési modul a kkv-szektor megerősítéséből indult ki, csak aztán egy picit gyorsabban haladtunk, mint ahogy mi magunk is gondoltuk. Most ideje visszatérni a kis- és középvállalkozások világába. Ebben a gondolatkörben fogant meg az az ötlet, hogy a város gazdasági fejlődésének ívét tekintve el fog jönni az a pillanat, amikor már azt preferáljuk hogy a helyi, magyar tulajdonú családi vállalkozások legyenek sikeresek a következő években – mondta Papp László. Mint kifejtette, a debreceni gazdaságfejlesztési folyamatok alapvetően akkor sikeresek, hogyha ebben az értékláncban a debreceni és a hajdú-bihari kkv-k is megtalálják a helyüket. Ezen célok alapján indult el a Déli Gazdasági Övezetben a KKV Park kialakítása, ahol több mint 13 milliárd forintnyi beruházás és 262 új munkahely mutatja, mennyire életképesek, s elszántak a debreceni kis- és középvállalkozások.