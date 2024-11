Elkezdődött az ingyenes perlátor csomagok kiosztása Debrecenben november 21-én, csütörtökön. Mint korábban írtunk róla, a cívisváros is csatlakozott a fenntarthatóságot elősegítő Perlátor-programhoz. Az önkormányzat korábban már számtalan hasonló kezdeményezéshez csatlakozott: lombgyűjtő zsákokat osztottak, használt olajgyűjtő-edényeket helyeztek ki, vízgyűjtő edényeket is osztottak a lakosok számára, valamint a LED-csereprogrammal az energiatakarékosságot is támogatták. A perlátor a csap végére szerelve levegőt kever a vízáramba, ezzel csökkenti a kifolyó víz mennyiségét, de nem változtat a víznyomáson.

Elkezdődött a perlátorok kiosztása Debrecenben

Forrás: illusztráció/MW-archív

Sánta János képviselő a közösségi oldalán osztotta meg, hogy az első csomagokat már kiosztották a lakosság számára. A csomag tartalmazza a perlátor kulcsot, beszerelési útmutatót hozzá, 2 darab áramlásszabályozót, 3 darab csapra szerelhető perlátort és gumigyűrűt. A víztakarékosságot segítő eszközöket keddig 10 és 18 óra között lehet átvenni az Új Városháza ügyfélszolgálatában.