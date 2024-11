Nem akármilyen munkát végez a balmazújvárosi Radócz Tamás. Igaz, városában nem akkora sztár, mint az 1984-ben bemutatott amerikai sci-fi filmvígjáték főszereplői, de közel akkora teher van a hátán, mint a Szellemirtókban az egyetemi professzoroknak. A hajdú-bihari patkányirtó, Radócz Tamás 2016 óta foglalkozik rágcsálóirtással, és a máig olyan lelkesedéssel indul dolgozni, mint az első napon. A patkányirtó nem influencer, egyszerűen azért van mintegy 10 ezer követője a közösségi oldalán, mert olyan foglalkozást űz, amit kevesen, azonban nagy szükség van a munkájára országszerte. – Megtetszett a vegyszermentes patkányirtás, ami valójában azt jelenti, hogy állatok segítik a munkámat, kutyák és vadászgörények. Nagyon jó érzés látni, milyen összhangban tudnak dolgozni az állatok. Ez a leghumánusabb mód az elszaporodott kártevők visszaszorítására. Szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen állataim vannak, és büszke vagyok rá, hogy a munkám a hobbim – fogalmazott a Haonnak Radócz Tamás. Hozzátette: mindig saját tenyésztett állatokkal dolgozik, ugyanis bennük bízik és hisz a leginkább.

A vegyszermentes patkányirtás nem könnyű szakma, de Radócz Tamás imádja a munkáját

Forrás: Radócz Tamás-archív

Vegyszermentes patkányirtás kutyákkal és vadászgörényekkel

A patkányirtó elmondta, igazából nagy munkát nem igényel a vadászgörények tanítása, mivel ragadozó állatok. Ösztönből tudják a dolgukat, amire tanítani szükséges őket, az leginkább a kézhez szoktatás, hogy visszajöjjenek a gazdához munka közben.

Patterdale terrierekkel dolgozom, és muszáj megosztanom, hogy nagyon megszerettem ezt a fajta kutyát. Intelligensek, kezelhetőek, munka közben 110 százalékot nyújtanak, mindemellett munka után családi kedvencek is tudnak lenni

– magyarázta. Mint mondta, arra is oda kell figyelni, hogy a kutyáknak kölyökkorukban szükséges megbarátkozniuk a vadászgörényekkel. – Ebben a korban még nem tudnak kárt tenni egymásban. A lényeg az, hogy elfogadóak legyenek. A kutyák nem megfelelő foglalkozás hiányában munka közben is kárt tehetnek haszonállatokban, vagy akár a vadászgörényben is – osztotta meg.

Rengeteg betegséget hordoznak a patkányok

Kíváncsiak voltunk, mi volt a legemlékezetesebb eset, ahol a legtöbb patkányt sikerült levadászni.

A legnagyobb teríték egy sertéstelepen volt, emlékeim szerint közel 150 darab patkányt sikerült megfogniuk a kutyáknak. Azért is fogalmazok így, mivel a görények attól függetlenül, hogy nem látjuk őket, ugyanúgy dolgoznak lent, csak az a része nem annyira látványos

– mondta. Rámutatott: a patkányirtásra mindenhol szükség van, akár egy családi házban vagy egy tanyán, gazdaságokban.

Minden terepen helytállnak az állataim. Nekik mindegy, hogy hol irtunk, csak munka legyen. Imádják a munkájukat, ők erre lettek tenyésztve

– húzta alá.