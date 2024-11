Folyamatosan visszatérő téma portálunkon is a parkolás, és az ahhoz kapcsolódó problémák is. Nemrég számoltunk be a sofőrről, aki egyszerre négy, elektromos autók töltésére is szolgáló parkolóhelyet foglalt el. Ugyancsak Debrecenben szabadultak el nemrég az indulatok, amikor egy olyan cetlit hagytak egy autó ablakában, ami már új szintre emelte az üzengetést. Beszámoltunk már a Szoboszlói úti áldatlan állapotokról, a csapdába esett kisgyerekes anyukáról, valamint felháborító járdán parkolásról is. Most pedig újabb gyöngyszemmel bővült az amúgy sem rövid sor. A legújabb esetről a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban számoltak be.

Újabb szívhez szóló üzenetet hagytak az egyik parkoló autón

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A fenti kedves kis üzenetet találta az autóján a poszt írója, aki ezt nem is hagyta szó nélkül. A kép mellé az alábbi üzenetet írta:

Remélem magára ismer az a BMW- es aki ma 11,30 körül a Spar lenti parkolójában a szélvédőn hagyta ezt a cetlit. Én rendesen parkoltam, te viszont keresztbe álltál úgy hogy tanulj meg parkolni és akkor senki sem fog rád állni! Ja és helyesen írni!!

Természetesen, a kommentszekcióban is elszabadultak az indulatok, többen megjegyezték, hogy nem is kell mást várni a BMW-tulajdonosoktól, mások a poszt íróját támadták, legfőképp azért, mert az egész történetet név nélkül írta ki.