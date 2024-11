Fontos megjegyezni, hogy ez a program nem összekeverendő az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését célzó konstrukcióval. Ebben egymillió forint önrész mellett maximálisan 6 millió forintos támogatás vehető igénybe, amelynek fele kamatmentes hitel, másik fele vissza nem térítendő támogatás, a hitel és a támogatás összege pedig a járások relatív fejlettségének függvénye.

Így látják Ebesen a vidéki otthonfelújítási program lehetőségét

Első utunk a Debrecen melletti, jelenleg körülbelül 4600 lelket számláló Ebesre vezetett. A kedd délelőtti órákban a település központjában, az egyik boltnál parkoltunk le, s alig pár perc várakozás után kirajzolódott előttünk: népszerű hellyé vált a fiatal családok körében a község.

– Minden támogatás jó, de most nem tervezünk felújítást. Nemrég költöztünk be Debrecenből, most rendben van minden. Korábban sem éltünk ilyen lehetőségekkel, mert például a babaváró programról lemaradtunk – mondta érdeklődésünkre Anna.