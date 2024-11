Több tízezer háztartásban cserélte a hagyományos mérőket okosmérőkre az Opusz Titász Zrt. A beruházásra mintegy 2 milliárd forint pályázati forrást nyert és fordított a szolgáltató. A fejlesztéssel növekszik a villamosenergia-rendszer szabályozhatósága, rugalmassága, melynek révén tovább erősödik az ellátásbiztonság. Pintér László, az Opusz Titász innovációs igazgatója november 4-én, a vállalat debreceni székhelyén ismertette a pályázat eredményeit. Elmondta, körülbelül 780 ezer ügyfél számára biztosítják a a villamosenergiát az ország keleti részében, s több, mint 52 ezer kilométer hosszú hálózatot működtetnek.

A villamoshálózat stabilitását, az energiaellátás biztonságának erősödését várja fejlesztésétől az Opusz Titász

Forrás: Napló-archív

Az energetika fejlődésének irányát 4 jelentős trend befolyásolja: a decentralizáció, a digitalizáció, a dekarbonizáció és a demográfiai változások. A most lezárult projekt a digitalizáció erősítését szolgálja

– ismertette az Opusz Titász szakembere.

Ezeken a helyeken telepített okosmérőket az Opusz Titász

Pintér László ismertette: a smart fogyasztásmérő berendezés olyan mérőeszköz, mely kétirányú mérés mellett kétirányú kommunikációra is alkalmas. Negyedórás fogyasztási és termelési adatok biztosítása mellett lehetőséget nyújt a készülék távolról történő vezérlésére, kapcsolására is. Az adatok zárt rendszerű telekommunikációs hálózaton keresztül kerülnek az áramhálózati társaság mérési központjába, mely feldolgozza, tárolja azokat, és továbbítja a rendszerirányító, valamint a kereskedő és a számlázási rendszer részére, emellett a rendszer online hozzáférést biztosít a mérési adatokhoz a felhasználók számára is.

Pintér László, az Opusz Titász innovációs igazgatója

Forrás: Molnár Péter

Összesen 35 793 fogyasztási helyen szerelt fel okos mérőeszközöket az Opusz Titász. Az okos mérőeszközöket a: HMKE rendszerrel rendelkező,

3x32A-t elérő, de 3x80A-t meg nem haladó számított teljesítményű,

és az előző éves elszámolási időszakban 5000 kWh/év fogyasztást elérő vagy meghaladó fogyasztókhoz telepítették.

A villamosenergia-ellátás stabilitását jelenti az Opusz Titász fejlesztése

Az Opusz Titász továbbá tájékoztatott, a villamosenergia-hálózat szabályozhatóságának és rugalmasságának növelése révén — a kiegyenlítéshez szükséges erőművi kapacitás-igény mérséklésén túl — hosszú távon hozzájárulnak a fosszilis energia alapú felhasználást csökkentő időjárásfüggő megújuló energiatermelésből származó villamosenergia-felhasználás növekedéséhez, és

segítik a hálózat állapotának figyelemmel kísérését, a felmerülő hibák lehető legrövidebb időn belüli javítását is.

Az új, okos villanyóra-berendezések összehasonlítható, folyamatosan nyomon követhető, részletes információkat szolgáltatnak a villamosenergia-felhasználásról és -költségről, illetve ezek időbeli változásáról, ezáltal takarékosságra és a fogyasztás alacsonyabb villamosenergia tarifához kapcsolódó időszakokra történő átütemezésére, tudatos fogyasztásra ösztönöznek.