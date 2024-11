– 470 ezer környékén volt 2010-ben az éves bűncselekményszám, most ez 160-170 ezer környékén van Magyarországon. Ezt csak akkor tudjuk megőrizni, ha a déli határt is megvédjük. Bízunk benne, hogy Donald Trumppal egy nagyon fontos szövetségesünk lesz az illegális migráció elleni küzdelemben is, és a háborúval szemben a béke megteremtésében is – hangsúlyozta Rétvári Bence.