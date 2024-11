A Napló halad a korral

Változnak az idők – mondhatjuk, és miért is ne mondanánk, hiszen napról napra tapasztalhatjuk a digitális világ előretörését. Mindemellett van, ami állandó, s habár tartalmában frissül, mégis a megszokott, régi érzést váltja ki olvasóinkban, amikor reggelente elindulnak a postaládájuk felé: mit ír vajon a mai Napló? A célunk mindig is az volt, hogy a vármegye híreit első kézből kaphassa meg az olvasó és olyan plusz tartalmakat is adjunk, melyeket érdeklődve olvashatnak.

A Hajdú-bihari Napló azonban nem önmagában teljesíti be ezt a szerepet, a vármegye vezető hírportálja, a Hajdú Online még dinamikusabban ad hírt a napi eseményekről. Szerkesztőségünk napról napra azon dolgozik, hogy a legérdekesebb témákat tárjuk fel az olvasók számára. Az egyre szélesedő portfólióval megjelentek podcast adásaink is, illetve videókat is szép számmal készítünk.

Haladni kell a korral, ahogy szokás mondani, mi pedig haladunk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nyomtatott újság erejét vesztené, sőt! Még színesebb, még maibb lesz ezáltal a napilap. Köszönjük olvasóinknak a töretlen bizalmukat, és bízunk benne, hogy a jövőben is számíthatunk rájuk! Tartsanak velünk az elkövetkező időszakban is!

A Dósa nádor téri székház sokáig a Napló otthona volt

Fotó: Napló-archív

