Közel másfél éves beruházás befejezését tudjuk ma bejelenteni, hiszen november 11-én megkapta a nagymacsi bekötőút a végleges használatbavételi engedélyt – jelentette be Papp László polgármester a helyszínen tartott pénteki sajtótájékoztatón.

Elkészült a nagymacsi bekötőút

Forrás: önkormányzat

Az önkormányzat közleménye szerint Papp László elmondta, ez a bekötőút nagyon fontos változás Nagymacs életében, és ennek a fejlesztésnek köszönhetően Nagymacs és Józsa között közvetlen összeköttetés valósul meg, ugyanis a józsai autópálya-csomópont ezt is lehetővé teszi. – Nagymacs ennek az 1,8 km hosszú útfejlesztésnek köszönhetően újabb becsatlakozási lehetőséget kap Debrecen közlekedési rendszerébe. Ez az 1,8 km hosszú útszakasz a BMW-gyár területe, az Északnyugati Gazdasági Övezeten keresztül éri el a város közlekedési rendszerét és sokkal komfortosabb, biztonságosabb és jobb megközelítést biztosít Nagymacs számára – hangsúlyozta a városvezető. Megjegyezte,

a mezőgazdasági gépek által használható út mellett egy kerékpárút is kiépült, amely szintén biztosítja a Nagymacson élők, illetve az ide kerékpározók biztonságát, hiszen az részévé válik a város teljes kerékpárút-hálózatának.

– A fejlesztéssel együtt a közvilágítási rendszer kiépítése, illetve a víz- és csatornafejlesztés is megvalósult, ezáltal növelve Nagymacs településrész ellátásbiztonságát – húzta alá.

Papp László polgármester és Katona Erzsébet önkormányzati képviselő a pénteki sajtótájékoztatón

Forrás: önkormányzat

Több problémát is megold a nagymacsi bekötőút

Katona Erzsébet, a városrész önkormányzati képviselője elmondta, hogy nagy öröm a Nagymacson élők számára, hogy a zsáktelepülésből most már két irányból is lehet közlekedni, és ezentúl baleset esetén sem áll le teljesen a forgalom. Hozzáfűzte, a városrészben élők azt is várták, hogy be tudjanak csatlakozni a debreceni kerékpáros közlekedésbe, hiszen a nem túl távol lévő Kismacson ez már korábban megvalósult.

A fejlesztésből többféleképpen is profitálhatnak a helyiek

Forrás: önkormányzat

Az önkormányzati képviselő kiemelte, hogy a DKV-val együttműködve jelentős számú buszjárat indul az Északnyugati Gazdasági Övezetbe, valamint két buszmegállót, illetve buszvárót is építettek. Hozzátette, a beruházás 1,591 milliárd forintos állami támogatásból valósult meg.