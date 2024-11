– Remélem, soha nem kell attól tartani, hogy nem lesz gyerek a bölcsődében, óvodában – mondta Bajusz Istvánné, Nagyhegyes polgármestere, miután vázolta, milyen lehetőségeik vannak újabb építési telkek kialakítására. Előtte azonban pillantsunk rá, hogyan alakult Nagyhegyes lakosságszáma az elmúlt időszakban. 2013-ban 2 ezer 712, míg 2024-ban 2 ezer 884 volt. Évenkénti bontásban csupán egyetlen alkalommal, 2022-ről 2023-ra csökkent kismértékben, 23 fővel a falu lélekszáma, míg a többi évben 40-50-nel emelkedett – írja a Cívishír.

Ígéretes időszak elé néz Nagyhegyes

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

– Nyugalom, csend, jó a közbiztonság, kiváló az óvoda, az iskola, a bölcsődét most építjük. Ezért is népszerű Nagyhegyes – foglalta össze települése „titkát” Bajusz Istvánné. – Az önkormányzatnak most nincs eladó telke, magánszemélyek árusítanak négyet-ötöt. Az új önkormányzati ciklusunkban a várhatóan fél éven belül elfogadandó gazdasági programunkban lesz szó új építési telkek kialakításáról. Fél utcára való, 20-22 telket tudunk létrehozni a Veres Péter utca mögött, ami majd zsákutca lesz a falu északi részén. Ezt a területet százmilliókért közművesítjük, a telekár is ennek megfelelő lesz majd.

Lehetne még építési telkeket létrehozni úgynevezett utcafeltárással a község legrégebben beépült területein. Ott ugyanis nagy telkek vannak, azok végéből a minimálisan 12 méteres szélességű utca kialakításához az ingatlantulajdonosoknak hat-hat métert kellene felajánlaniuk, majd ezt követően a telkükből annyit adnak el, engednek át, amennyit ők gondolnak. Ettől 10-12 évvel ezelőtt ódzkodtak, most viszont már egyre többen látják a lehetőséget benne, főleg úgy, hogy Nagyhegyesnek azt a részét jobbára idős emberek lakják

– beszélt a közeljövő építésitelek-létesítési lehetőségeiről a polgármester, majd kérdésünkre, hogy betelt-e Nagyhegyes, határozottan nemet mondott.

A Keleti-főcsatorna felé tud terjeszkedni a falu, viszont arra szántókat kellene lakóövezetté minősíteni, ami nem egyszerű folyamat, és emiatt abban csak a jelenlegi belterületi teleklehetőségek kihasználása után gondolkodnak. – Sok a gyermek a falunkban, a 150 fős óvodánkban a kicsik öt csoportban zsúfolódnak, mert ott vannak a bölcsődések is. Hamarosan megnyílik a kétcsoportos bölcsőde, és ennyivel több hely lesz az óvodásoknak. Az önkormányzat minden gyermek születésekor 100 ezer forinttal támogatja a családot – tért rá a községháza támogatási és beruházási ügyeire Bajusz Istvánné.