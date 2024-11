„Légy büszke az örökségedre!”- Dokumentum Nádudvar múltjából

Az irat leírása:

Báthory Gábor erdélyi fejedelem harmincadvám-mentességet adományoz Nádudvar község számára Gyulafehérvár, 1612. június 25.

Nádudvar gazdag történelmi múlttal rendelkező város, már az új kőkorszakban is lakott település volt. Az első írásos említése 1217-ból származik, a váradi regestrumban egy bírósági ügyben szerepel neve, A,. nád" előtag arra a nádrengetegre utal, mely a községet évszázadokon keresztül körbevette, Az udvar" utótag pedig a község gazdasági dvar szerepét bizonyítja a 12-13. században. Egyes források ,,Nádvár"-ként is említik, ezek szerint a falunak vára is volt, vagy inkább földsánca, amelyet náddal borítottak Nádudvar lélekszámban és javakban folyamatosan gyarapodott. Mezővárosként először 1506-ban említik a források, ezt az elnevezést azután négy évszázadig, 1886-ig használhatta a település. A török hódoltság idejében a szolnoki szandzsákhoz tartozott, az hozzávetőlegesen 1500 fő volt. Többször elnéptelenedett, de mindig újratelepült, 1580. évi nádudvari csata idején lakossága.

A 17. század elején a hajdúk letelepítése körüli tárgyalások során megállapodtak abban, hogy Nádudvarrá telepítik az erdélyi fejedelmeket szolgáló kállói hajdúkat, de a kállóiak csak akkor lettek volna hajlandók ide jönni, ha számukra földvárat építenek. Ez a palánkvár meg is épült Emődön, de mivel az nem nyerte el a hajdúk tetszését, Báthory Gábor erdélyi fejedelem Hajdúböszörménybe költöztette őket. Nádudvar tehát nem vált hajdúvárossá, bár a hajdúk ezután nagy számban jöttek ide. Ezt követően 1612. június 25 én Báthory Gábor kiváltságlevelet adományozotti a településnek, melyben mentességet biztosított a harmincadvám alól a hajdúpalánk lerombolása után is.

A harmincadvám külkereskedelmi értékvám volt, melyet az országból kivitt és behozott áruk után a királynak kellett megfizetni. Az adó mértéke a szállítottáruk értékének harmincad része volt, Később a belső kereskedelemre is kiterjesztették, és a városok, illetve vásárok területén is szedtek harmincadot. Az adó nagy terhet jelentett a kereskedők számára, ezért is volt nagy jelentősége a kiváltságlevél megszerzésének.