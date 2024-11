Müller Cecília országos tisztifőorvos

Forrás: unideb.hu

– A vészcsengő megszólalt, a WHO is kiemelten fontosnak tartja a témát, hiszen súlya van a rezisztencia okozta veszélyeknek. Az antimikrobális rezisztencia láthatatlan, a beteg viszont annál láthatóbb. Abban bízom, hogy a konferencia révén olyan tudást adhatunk át, amely megmutatja, hogy milyen terápiás eszközök alkalmazhatók a rezisztens baktériumok leküzdéséhez. A Debreceni Egyetemmel való együttműködésünk arra is kiterjed, hogy minden fontos információval rendelkezzünk annak érdekében, hogy a legújabb védekezési megoldásokat is bevethessük. Ennek keretében olyan adatbázisokat szeretnénk kialakítani, melyek elemzésen alapuló, továbblépési intervenciós lehetőséget kínálnak a számunkra. Meg akarjuk érteni a problémakör lényegét és ez alapján kell majd tervet készíteni a jövőre vonatkozóan – emelte ki a tiszti főorvos.

Kardos Gábor, a Debreceni Egyetem Egy Egészség Intézetének igazgatója arról beszélt, hogy az antibiotikumok nem csak az emberi szervezetet, hanem a közvetlen környezetünket is veszélyeztetik és később nagyobb károkat okozhatnak.

Kardos Gábor, a Debreceni Egyetem Egy Egészség Intézetének igazgatója

– Az egészségügyben rengeteg antibiotikumot használunk, ezek egy részéről le lehetne mondani, ha jobban az evidenciák mentén használnánk ezeket a készítményeket. Az Egy Egészség Intézet és a kar életében nagyon fontos elem a mikrobiológia és ezen belül az antibiotikum rezisztencia. Az egészségügy önmagában nem elegendő ennek a témának a teljes áttekintésére, hiszen az antimikróbás szerek a környezetet is szennyezik, majd az élelmiszereken keresztül visszajutnak az emberbe. Emiatt fontos, hogy az egészségügy, az állategészségügy és a környezetegészségügy közösen lépjen fel, az Egy Egészség Intézet is ezt tartja a legfontosabb feladatának – tette hozzá az intézetigazgató.

A konferencián olyan témák kerültek napirendre mint az antibiotikumok hatása a humán mikrobiomra, az antibiotikum rezisztencia, mint globális probléma, valamint szó volt arról is, hogyan és milyen adagban érdemes hatékonyan antibiotikumot használni, valamint a résztvevők a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában működő antibiotikum felügyelet tevékenységéről is hallhattak.