Kettő, független polgármesterjelölt között választhattak a mintegy 2 ezer 200 lakosú Monostorpályi választópolgárai a június 9-ei helyhatósági választáson. A harmadik polgármesteri ciklusát záró Szabó József kihívója Kondor Ernő volt, aki a voksok 58,28 százalékát kapta meg. A hat önkormányzati képviselői helyért 11 jelölt indult. A falut vezető grémiumba a polgármesteren kívül öt független és egy Fidesz-KDNP-s képviselő került.

Kondor Ernő, Monostorpályi új polgármestere

Forrás: magánarchívum

Kondor Ernő a Debreceni Egyetemen gazdasági agrármérnökként végzett, majd elhelyezkedett a monostorpályi önkormányzatnál pályázatíró, önkormányzat ügyeivel foglalkozó szakemberként. 2019-ben átkerült a Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökséghez pályázatíró-projektmenedzsernek.

Ez volt az a pillanat – mondta a Cívishír kérdésre –, amikor az addigi munkáját ki tudta szélesíteni, hiszen 24 településsel került kapcsolatba. Önkormányzatok költségvetésére, pályázataira látott rá, azokat menedzselte, sok jegyzővel, polgármesterrel folytatott beszélgetést, és mindennek hatására döntött: polgármesteri pozícióba szeretne kerülni Monostorpályiban. Persze a döntésének volt egy másik oldala is; mégpedig az, hogy a falu lakói megkeresték, felkérték, induljon a polgármester-választáson. Tősgyökeres monostorpályi, ott tanult, ott nősült, és ott lakik családjával. A kampánya igen egyszerű volt: a közösségi médiában egyetlen bejegyzést tett közé arról, hogy indul a polgármesteri tisztségért, és a programjáról, terveiről egy kiadványban tájékoztatta a monostorpályiakat. Fórumot nem tartott, úgy volt vele, hogy problémáikkal eddig is elérték az emberek, ezután is meg tudják találni, élvezi a lakosság bizalmát.

Ennek ellenére a győzelme meglepetés volt számára, hiszen ellenfele egy harmadik ciklusát záró polgármester volt.

Azt, hogy ő kapta a szavazatok többségét, a lakossági bizalomnak tulajdonítja. Korábban is, és ez a jövőben sem lesz másként, a lakosok, a gazdaság résztvevői, a civil szervezetek bármikor, bármilyen problémával fordulhatnak hozzá, mint ahogy ő is hozzájuk. Főállású polgármester lesz, a képviselő-testület hat másik tagját ismeri, napi kapcsolatban vannak, úgy látja, zökkenőmentesen tudnak együtt dolgozni.