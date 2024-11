– Minden november első szombatján a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség munkatársi közössége főz a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjében. Ilyenkor az a célunk, hogy tartalmas, laktató, gazdag ételt készítsünk a rászorulóknak, amit több helyen is kiosztunk. Szeretnénk másokat Krisztus dicsőségére megvendégeltetni: kegyelmes az Isten, hogy mi is kapunk, ezért továbbadjuk – tájékoztatott Dancsó Zoltán beosztott intézményi lelkipásztor, aki a melegétel-osztás főszakácsának szerepét vállalta Beszterczey András lelkipásztorral és Molnár Szabolcs beosztott intézményi lelkipásztorral. – Idén pásztortarhonyát főzünk 30 kiló húsból, 45 kiló burgonyából, 25 kiló tarhonyából és 2,5 kiló füstölt szalonnából. Kint készítjük az alapot, bent a tarhonyát fogjuk lepirítani. A recept közös, mindenki hozott otthonról valamit, amit beleteszünk, mindenki megfűszerezi a saját életének a történetével, amiből meríthetünk – fogalmazta meg Dancsó Zoltán.

Melegétel-osztás Debrecenben: a lelkészek főztek pásztortarhonyát

Forrás: Kiss Annamarie

Beszterczey András lelkipásztor a benti konyhában tevékenykedett.

Krumplit pucolok, most az a legfontosabb, hogy ez gyorsan meglegyen

– avatott be érdeklődésünkre. A Haon stábjának azt is elmondta, hogy a szereteten kívül pörköltszaftkockával is hozzájárul a receptúrához. Mint kiderült, a főszakácsok között éles ellentét van a témában: míg Molnár Szabolcs kifejezetten ellenezte, hogy bárki is pörköltszaftkockát tegyen a fakanala alatt forgó üstbe, Dancsó Zoltán bevallotta, ő is hozott magával.